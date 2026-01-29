《最強的身體》逆襲戰！岑永康51歲拚老命：不能輸給兒子 《原子》學長學弟互尬體能

「最強50+男單」戰況白熱化。好看娛樂提供

節目《最強的身體》自開播以來話題不斷、收視持續攀升，本週日將播出全新第25集。新一集內容全面升級，不僅迎來「最強50+男單」的大叔逆襲戰，還有演藝圈「最強男團組」熱血參賽，集結跨世代男子團體，包括資深前輩「泰坦TITAN」，以及新世代人氣男團「U:NUS」、「ALL IN 5」、「Saturnday」與「ARKis」，不只是體能比拚，更引爆粉絲狂熱，長鏡頭、大砲一早卡位，只為捕捉鮮肉男神揮汗如雨的關鍵瞬間。

岑永康背負父子壓力 孫國豪霸氣嗆聲

「最強50+男單」戰況白熱化，岑永康背負「不能輸」的壓力上場，原來兒子Ethan才剛在「最強星二代」組別中奪冠，身為老爸誓言不能丟臉。擁有豐富三鐵與馬拉松經驗的他氣場十足，自豪表示51歲在組內反而是「年齡優勢」，更毒舌幽默對對手喊話：「不要難過，只要回家多練一點，應該也是跟不上。」

55歲的劉爾金感嘆年過半百後肌肉流失明顯，為了能「在舞台上燦爛到80歲」開始重訓，幽默的他就算在健身房累到不行，還會問教練：「我是不是該講個包袱？」被笑稱是第一個把健身房當舞台的人。二度參賽的孫國豪則把比賽當成送給自己51歲的生日禮物，擁有空手道、賽車等多項運動背景的他霸氣嗆聲同齡對手：「記得穿成人紙尿片，讓你們嚇到屁滾尿流！」

55歲的劉爾金（左）感嘆年過半百後肌肉流失明顯，開始重訓。好看娛樂提供

《原子少年》學長學弟廝殺 ARKis震撼教育練到吐

本集另一大亮點是演藝圈「最強男團組」正面對決，還有《原子少年》學長學弟廝殺。ALL IN 5董哲瑋與吳承恩默契十足，哲瑋負責力量、承恩主攻速度，賽前更霸氣放話：「我們沒有拿過第一以外的名次。」兩人獨特的激勵口號也成為場邊亮點，每當哲瑋快撐不住時，承恩就大喊：「撐過去一下紅一年！」立刻逼出最後一波衝刺。

U:NUS蔡承祐搭配高有翔參賽，這次純粹想親身體驗兄弟們口中的「到底有多累」，也希望把運動帶來的正向能量與快樂傳遞給粉絲「UNi」。出道未滿一年的新勢力ARKis則展現最真實的一面，在練習波比跳時因過度疲累練到吐。

《原子少年》學長學弟同場廝殺。好看娛樂提供



