《最強的身體》首位冠軍將出爐！ 「金鐘男星」坐鎮主播台以選手視角解析

健身運動競技節目《最強的身體》本週日將播出第13集，迎來萬眾矚目的菁英賽事，節目將集結前12集共36場賽事的冠軍，一同爭奪真正的《最強的身體》寶座。

本集特別邀請甫獲金鐘戲劇男配角獎的楊一展與楊佩潔擔任大來賓，與主播徐展元及蔡尚樺一同坐鎮主播台觀賽與點評。由於兩人深刻體驗過賽事的強度與挑戰，因此能以選手視角解析戰況，讓整場比賽的觀賞性與臨場感再度升級。

在男單項目中，藝人法比歐成為少數成功闖進菁英賽的演藝圈代表，誓言為藝人爭一口氣。楊一展對他的表現大力稱讚：「這個歲數能有這樣的心肺，我非常非常地給你個讚！」而同場較勁的還有知名的健身YouTuber「PeeTa葛格」，他坦言對決賽「又興奮又緊張」，因為自己奪冠那週為室內賽，而這次高雄戶外場面臨超過40度高溫與烈日紫外線，變數極大；更要對上包括國軍代表、健身技術挑戰賽冠軍與被稱為「體能怪物」的健身教練，讓戰況更加激烈。

混雙賽事阿倉與芳芸成功擠進冠軍戰，兩人身為HYROX混合雙人組台灣總排名第2，此次將正面對決總排名第1的勁敵。究竟能否一雪前恥、登上最強寶座，成為本集最受矚目的焦點。

