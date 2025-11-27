《最強的身體》50+男星拚體能！王中皇、丁力騏迎戰 民雄大曬8塊肌

節目《最強的身體》祭出全新主題「50歲以上男子單人賽」。好看娛樂提供

節目《最強的身體》本週日即將播出全新第16集，祭出全新主題「50歲以上男子單人賽」，邀來王中皇、丁力騏、民雄、陳熙鋒等資深藝人同場較勁。51歲丁力騏霸氣放話：「有怕過、沒輸過！」64歲的王中皇則以最高齡身分迎戰喊話：「想證明自己，看看還行不行！」

王中皇展硬底子體能 民雄曬八塊腹肌喊「對耐力有信心」

王中皇透露自己從小就運動細胞發達，曾是校內田徑隊、棒球隊成員，當兵時更接受海龍蛙兵蛙人訓練。他相信運動能帶來強健體魄與正向心態，也鼓勵全民勇敢挑戰自我。同樣參戰50+男單的還有55歲的民雄，當兵時在傘兵部隊，訓練量比一般單位更重，每天跑15公里，他現在每週仍跑山2至3次、每次2小時，家中配備完整健身器材，更花了兩年練出八塊腹肌，民雄更表示：「我對我的耐力是滿有自信的。」

王中皇他透露自己從小就運動細胞發達，曾是校內田徑隊。好看娛樂提供

丁力騏、陳熙鋒為自我突破而戰 陳熙鋒直呼「要讓孩子看見爸爸的強」

八點檔演員丁力騏和陳熙鋒也投入50+男單挑戰，兩人都視此次參賽為「享受與自我突破」。陳熙鋒平時因照顧小孩而難以規律運動，他笑說這次比賽「逼」自己流汗也不錯，更直言是為孩子而戰：「不能被看沒有，證明爸爸還可以！」更喊話：「我會把我們高雄的氣勢拿出來！」

民雄花了兩年練出八塊腹肌。好看娛樂提供

無尊、包庭政「體育系兄弟檔」合體出擊 默契爆棚笑料也不間斷

另一組男雙則是無尊和包偉銘之子包庭政的黃金友誼搭檔，兩人是大學同學，也是彼此最要好的兄弟，感情一路從校園延續到出社會，包庭政結婚時，無尊還擔任伴郎。默契十足的兩人，賭上輔仁大學體育系的名號，小包甚至從台南開車北上與無尊合訓，上前吳尊更放話：「今天我會保證不搞笑！」不過無尊比到推雪橇項目時突然「不行了」，自嘲：「前面跑步可能沒配好速度，力量用盡。」



