《最強的身體》60歲男演員破節目紀錄 蜜雪薇琪久違亮相「狀態驚人」

「 蜜雪薇琪」成員蜜雪挑戰《最強的身體》。好看娛樂

大型混合健身運動競技節目《最強的身體》本週日將播出第12集，延續上集的室內挑戰賽熱潮，蔡尚樺看到顏值超高的男參賽者們，開心讚嘆：「滿滿的雄性賀爾蒙襲來！」

本集由資深演員蘇炳憲與昔日偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」各自率隊出征，展開激烈的團體賽。今年60歲的蘇炳憲是節目開播以來年紀最大的參賽者，直言此行「不是來逞強，而是想證明且提倡全年齡都能運動」，並以「平安完賽」為目標。蜜雪長期維持運動習慣，狀態驚人，她強調，這次最大的敵人是自己，盼能與隊友攜手完成挑戰。

廣告 廣告

擁有10萬追蹤的「沒有營養的生活智慧王」與健身網紅「Troy」組隊參賽。好看娛樂

男雙賽事方面，亮點之一是K ONE成員JR紀言愷，他與髮型師搭檔出戰。JR從當兵時期便培養健身習慣，更考取健身教練執照。即將邁入40歲的他狀態極佳，不管是體態及狀態都保持相當好，讓主播蔡尚樺驚呼：「你說他21歲我都信，保持得很好！」

今年60歲的蘇炳憲（左1）攜手隊友包括章家瑄、楊皓崴與陳又榕，幾人因拍戲結緣，場上默契十足。好看娛樂

另一組男雙則是偶像男團C.T.O的薛恩與FEniX的曹家齊，兩人是高中學長學弟，現場聚集眾多粉絲為他們應援，末段家齊一度體力不支，在粉絲的加油與薛恩牽引下，最終成功完賽，畫面感人。同場還有因BL劇結緣的徐愷與林毓桐，兩人私下感情極佳。徐愷是戶外運動達人而林毓桐則有羽球底子，兩人高顏值與默契互動也成為現場焦點，吸粉無數。

女星宋城希二度參戰，上次混雙勇奪第三名，這回轉戰女單，誓言再創佳績。好看娛樂

這次男雙也有自媒體創作者加入戰局，擁有10萬追蹤的「沒有營養的生活智慧王」與60萬粉絲的健身網紅「Troy」組隊參賽。智慧王曾是手球校隊出身，近年透過健身成功減脂；Troy則長期推廣「運動是對自己最基本的負責」，兩人首度合作，立志以行動證明實力，目標鎖定「奪冠！」

男團C.T.O的薛恩與FEniX的曹家齊（右），兩人是高中學長學弟，現場聚集眾多粉絲為他們應援。好看娛樂

今年60歲的蘇炳憲是節目開播以來年紀最大的參賽者。好看娛樂

K ONE成員JR紀言愷（右），與髮型師搭檔出戰。好看娛樂

BL劇CP戰全場！徐愷（左）、林毓桐合體。好看娛樂



回到原文

更多鏡報報導

B2看到「王子不倫戀」很驚訝 感嘆棒棒堂「合體不易」

Sandy被問「好友王子介入粿粿婚姻」 曝「只知美國行1件事」

王子一日店長「活動取消了」 爆當小王醜聞後形象重創