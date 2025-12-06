「最強私校」紅到國外！畢業生曝驚人背景：外國人都多看兩眼

生活中心／綜合報導

台灣大學眾多，每間學校都有自己的特色，也不一定要國立大學才好。近來輔仁大學就在網路上掀起討論，一名畢業生就說，在台灣可能不覺得「輔大」這個名字好用，但若要出國交換，就會發現很吃香。不少人看了很認同，並表示這和學校背景有關。

近日有網友在Threads上討論輔仁大學，提到輔大是直屬「羅馬天主教廷」。一名校友就在下方透露，輔仁大學的背景，讓學生出國交換非常方便，「台灣可能不覺得輔大這學校名字有用，想出國交換的時候，就會發現那個可以去的學校多到讓人選擇困難，國外找工作也是看到你是宗座大學畢業的會多看兩眼是真的。」

也有其他人表示，「想出國交換學生的話最好選輔大，人家真的會因為宗座大學多看幾眼」、「輔大是少數在國外研究所申請學校時，可以下拉選單就可以選到的台灣私立大學」，還有網友大讚，「輔大在全台排名也只緊接在國立中字輩後面，說實話分數不比國立的差多少，尤其114學測也是搶很兇，也是企業最愛私校之一。」

事實上，輔仁大學是台灣台灣唯一隸屬於羅馬教廷教育部的天主教大學，屬於「宗座大學」體系，姊妹校也非常多，分布於亞洲、歐洲、美洲等地，有將近500多所。根據「104人力銀行」發布的「2025大學品牌力」調查，輔仁大學就在前10名當中，是唯一上榜的私立大學，而且已連續兩年獲選。

