最強私立大學換了！這1校「狠超車」成企業最愛 贏國立、畢業薪水高

台灣最強私立大學換人當！104人力銀行近日公布2026年「最佳大學品牌力」最新榜單，整體冠軍由國立成功大學奪下；而在私立大學表現方面，中原大學躍升總排名第12名，不僅寫下私校歷年最佳成績，也一舉超越去年私校冠軍輔仁大學，正式成為「最強私立大學」。

104人力銀行指出，本次「最佳大學品牌力」調查整合學校知名度、學術聲望、學群薪資力等面向，設定12項核心指標，並整合418萬筆求職者資料、近千份企業問卷、教育部、國內外大學評比結果等，進行綜合評比。

中原拿下第12名 終結輔仁私校連霸

整體排名中，前11名全由國立大學包辦，，顯示國立體系在品牌力評比中仍具優勢。而中原大學以第12名成績成為私校最高名次，打敗國立中正大學、國立高雄科技大學等校，並終結輔仁大學連續兩年稱霸私校的紀錄。回顧2024、2025年榜單，輔仁大學皆是唯一擠進前十名的私校，但今年名次滑落至第13名，私校龍頭正式易主。

104人力銀行公布2026年大學品牌力排名，國立大學包辦前11名，私立中原大學緊追在後拿下第12名，成為私校第一。（圖／翻攝自104人力銀行）

薪資與領導力亮眼 多項指標衝進全台前5

104人力銀行指出，中原大學在本次12項指標中，有3項指標擠進全台前5名，其中「高階領導力」排名全台第5，「學群薪資力」表現尤其突出，法政學群薪資力排名第5名，藝術學群更高居第3名，顯示畢業生在就業市場具備高度競爭力。

中原大學在104人力銀行2026年《大學品牌力》評比中，榮獲「學制標竿獎」私立一般大學第一名，由主任秘書閻亢宗（右）代表領獎。（圖／中原大學提供）

國際排名同步躍進 企業最愛私校第一

除了國內表現亮眼，中原大學在國際排名同樣繳出成績單。於英國《泰晤士高等教育》（THE）首次參與評比即拿下全台第11名；在QS永續排名中，台灣名次大幅上升；並於《遠見雜誌》2025年「企業最愛大學生」調查中，成為最受企業青睞的私立大學。

對此，中原大學校長李英明表示，因應科技進步與產業需求變化，校方將持續強化教學品質與人才培育，著重跨域整合與問題解決能力，培養符合社會與企業期待的全方位人才。

