最強私立大學紅到國外 畢業生曝優勢：出國超吃香

台灣私立大學眾多，每間學校都各有特色，近日有輔仁大學的校友在社群發文表示，輔大在台灣也許稍微普通，但出國交換學生非常有用，能去的學校多到讓人有選擇困難，且在國外找工作也非常吃香。輔大今年創校滿百年，今舉行感恩慶祝大會，包括駐台教廷代辦、主教團，及從全球各地校友前來參與，教宗良十四世（Pope Leo XIV）也賀電肯定。

一名網友近日在Threads發文表示，在台灣可能不覺得輔大這學校的名字好用，不過想出國交換的時候，就會發現可以去的學校多到讓人選擇困難；在國外找工作也是，公司得知是「宗座大學」（Pontifical University）畢業的學生，都會多看兩眼。

話題引發討論，一票輔大畢業的校友直喊認同，「輔大是少數在國外研究所申請學校時，下拉選單就可以選到的台灣私立大學」、「想出國交換學生最好選輔大，人家真的會多看幾眼」。

內行網友則表示，「輔大是梵蒂岡直屬的宗座大學，而且是整間大學所有科系都涵蓋，在全世界也沒幾間，真的很厲害。」

根據104人力銀行發布的「2025大學品牌力」調查，前10名大學中，輔仁大學是唯一上榜的私立大學，且連續兩年獲選。此外，在《Cheers》公布的「2025年企業最愛大學生調查」中，輔大在私立大學排名第2，僅次於淡江大學。

