最強私立大學紅到國外！輔大1身分全球有1900所姐妹校

賴清德總統（左四）6日出席輔仁大學創校百年感恩慶祝大會，致詞感謝天主教會及學校在台灣的奉獻。（吳嘉億攝）

近日有天主教輔仁大學校友在社群平台Threads上發文，要出國當交換學生或工作實習時發現輔大提供交換的學校多到讓人有選擇困難，因為對方都會多看兩眼，對於直屬「羅馬天主教廷」的「宗座大學」身分，輔仁大學教務處今（9）日發布訊息說明，學校擁有天主教全球網絡，串接超過1900所姐妹校資源，不僅與全球近500所大學締結姊妹校，更因其宗座大學地位，得以共享全球天主教大學的資源，這也是脆友驚呼為什麼出國交換的選擇那麼多的原因，也是在國外找工作時，外國公司會多看「宗座大學」畢業證書的原因之一。

廣告 廣告

訊息中提到，在歐洲社會的傳統中，辦教育並不是政府的責任，而是由教會負責。中古時期有名的大學，都是由教會興辦。而或稱宗鐸大學的宗座大學，是由教廷直接設立或批准設立的大學。根據1983年公佈的《天主教法典》，天主教大學有「聖座設立，隸屬羅馬教廷」、「各修道會或教區設立」的差異，前者就是「宗座大學」，意義相當於「教廷擁有的大學」。

輔仁大學為自1925 年應教廷之請成立，並於 1961年在台復校，是華語世界唯一由教廷建立的高等學府，也是台灣唯一直接隸屬羅馬教廷教育部的大學，具有獨特的歷史與地位；其並延續宗座大學制度，校長任命需經教廷核可，多位聖座駐台大使及駐教廷大使退休後也受頒輔大名譽博士，顯示其在台灣與梵蒂岡外交關係中扮演的關鍵角色，更是聯合國教科文組織旗下「國際天主教大學聯盟」少數的亞洲會員之一，展現在學術與宗教網絡上的獨特性。

訊息最後也說到，輔大完善的國際生服務包括：國際學生學伴制度、一對一華語教學、夜間華語課程、住宿、簽證與醫療協助、國際周及迎新活動；同時也以「烏克蘭傳愛助學計畫」提供因戰亂受影響學生的就學支持，強調天主教大學首要關注就是關懷與愛，展現宗座大學的社會使命。

更多中時新聞網報導

光良秀上海話版〈童話〉 喊明年唱台北小巨蛋

洪佩瑜創紀錄 摸黑演唱12分鐘

觀光占全球碳排8％ 永續遊拚轉型