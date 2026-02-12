最強童星近況曝！41歲「移居中國當房仲」踢爆買樓騙局：以假亂真

記者蔡維歆／綜合報導

在電影《最佳拍檔》系列內飾演麥嘉同張艾嘉兒子的「光頭仔」王嘉明，當年未滿1歲就做小童星，可愛表情大受歡迎。近年41歲的他淡出娛樂圈移居中國珠海，成功轉型為房屋仲介，如今最新近況曝光。

王嘉明在小紅書上傳影片，提醒香港人小心在中國買房陷阱。只見他在影片意氣風發坐在辦公室內，詳細拆解中國建商針對香港人心理而設的騙局。他指控這些不法業者以超低價作誘餌，以「40萬人民幣（約180萬台幣）買三房」、「低首期」、「送精裝」等極其吸引條件作招攬，引人上車。

王嘉明當年是童星。(圖／翻攝自小紅書）

王嘉明也表示這些業者之後會美化包裝， 將偏僻地段包裝成「度假勝地」，把周邊荒地形容為「景觀優美，適合養老」，效果圖和示範單位做得美輪美奐，但現實是風景靠電腦P到以假亂真。王嘉明警告，當買家被這些「掛羊頭賣狗肉」的宣傳蒙蔽雙眼，簽約落訂後，噩夢才真正開始。最後也不忘勸告香港人，在中國置產不要只看價錢低，更重要是審視發展商的實力，確保「承諾兌現」。

