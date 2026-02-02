最強第六感！彰化男夢見「萬馬奔騰」2度抱走100萬

彰化一名男子曾夢見「萬馬奔騰」的壯闊景象，便直接走進彩券行隨機挑選一張「1200萬大吉利」，竟幸運刮中100萬元。（圖／台灣彩券公司提供）





幸運之神眷顧！彰化一名男子曾夢見「萬馬奔騰」的壯闊景象，便直接走進彩券行隨機挑選一張「1200萬大吉利」刮刮樂，竟幸運刮中100萬元。這名男子也在事後坦言，其實早在2年前，他也靠著夢境指引，幸運抱走100萬元。

夢見「群龍盤旋」首度抱走100萬

根據位於彰化縣和美鎮的「寶你發彩券行」代理人李小姐表示，這位年約40歲的男性曾在龍年（2024年）時，就曾夢見彰化另一家彩券行有「群龍盤旋」的景象，他憑著直覺找到該家彩券行，買了一張「2000萬超級紅包」，竟幸運刮中100萬元。

幸運之神眷顧 2度成為百萬幸運得主

沒想到在今（2026）年時，他又再次夢見「萬馬奔騰」的壯闊景象，起初他並未放在心上，直到開車路過一家彩券行時，腦海中突然閃過強烈的念頭，便立即停車，快步走進彩券行，隨機挑選一張「1,200萬大吉利」，讓他2度成為百萬幸運得主。

