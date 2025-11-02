「最強網紅」謝薇安怒爆粗口 幹譙黃明志隱瞞謝侑芯情況

歌手黃明志涉毒並捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕31歲網紅「護理系女神」謝侑芯日前驚傳在馬來西亞驟逝，怎知今(2)爆出當時歌手黃明志與謝侑芯在同飯店房間內，同時涉嫌持有毒品、吸毒被捕後交保。對此，F奶「最強網紅」謝薇安憤怒在黃明志的社群帳號上留言爆粗口，並指責他隱瞞謝侑芯情況。

馬來西亞警方指謝侑芯於10月22日下午於吉隆坡一家五星級飯店出事，黃明志也在現場並搜出5粒藍色藥物，後警方在黃明志尿檢中驗出4種毒品。黃明志今日發文否認吸毒，謝薇安留言怒批「操！我上週一就敲你，說我找不到侑芯，你既然跟他(她)有聯絡你幹嘛不回我？」罵完之後餘怒未消的謝薇安更表示從此之後要將黃明志列為黑名單，也嗆爆網友「我是在跟你講女生工作嗎？我是在跟他講，他們有沒有聯絡？？我找不到人了！！」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

