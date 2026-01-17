最強總幹事助攻 大湖農會「每逢過年多5億」 全靠小小一顆

1月開始是草莓的季節，雲林縣莿桐鄉農會總幹事張鈺萱近日表示，苗栗縣的大湖鄉農會每年農曆春節後，存款都會暴增約5億元，就是靠當季水果草莓賺來的，她也透露苗栗的草莓之所以好吃，是因為這邊的水溫較低，尤其鯉魚潭的水質很適合栽種草莓，種出來的草莓又脆又甜，才會受到民眾喜愛。

靠著拍攝短影音協助農民行銷的張鈺萱，近日來到苗栗縣卓蘭鄉介紹草莓，她指出每年農曆過年後，大湖農會的存款可以增加5億元，就是靠著又甜又脆的草莓賺來的！

張鈺萱表示，草莓季最近才開始，可以一直採到4月份左右，挑的時候盡量找深色一點的比較漂亮，若自行到果園採草莓的話，要記得蒂頭不要留太多，否則會插到別顆草莓，造成損害。

張鈺萱也解釋，苗栗的草莓之所以又漂亮又好吃，很大的原因是很多當地人會使用鯉魚潭的水來種，而鯉魚潭的水溫較低，非常適合草莓種植，讓她大讚苗栗的草莓園不打藥也不催熟，「吃下去都不會空心，天然的甜味才會出來，好吃到爆」。

張鈺萱2024年創立「來莿桐找Sandy」臉書粉絲團，靠著拍攝短影音協助農民行銷，成功打響莿桐名號，讓業績成長近5成，當年莿桐鄉農會平均年終獎金高達10.4個月，有資深員工一舉領到破百萬元獎金，讓網友大讚總幹事一起努力，難怪能夠成功，如今她更「擴大業務」，協助其他縣市的農民一起行銷。

