最強美股ETF 1／聰明錢都往這流！00924狂漲粉 人氣、績效、吸金三冠王

AI進入軟體應用爆發期，股添樂建議擁抱美股ETF，賺取一籃子龍頭企業上漲紅利。

延續連3年雙位數成長，2026年美股續漲，外資高盛更樂觀預估S&P500大企業獲利成長將達12％～14％，有望帶動S&P500指數持續上攻至年底達7,600點。投資達人股添樂表示，今年是布局美股好時機，「因為AI下一階段是軟體應用爆發期，全球最強的軟體公司都是美國人開的！聰明錢要擁抱美股。」而買進美股市值型ETF，等於擁抱一籃子優質龍頭股，能分散風險又能吃到上漲紅利。

「AI浪潮把台灣推向風口浪尖，台灣身為生產晶片重鎮，應付全世界的硬體基礎建設，而當大科技廠把該買的硬體都買完了，模型訓練結束，下一步就是要變現。」股添樂預料，AI下一階段將進入應用軟體爆發期。

他形容AI進程正從賣鏟人（基礎建設）到淘金者（軟體應用），過去2年AI漲幅集中在硬體，而2026年起的成長動能轉為軟體獲利模式，「軟體公司透過AI功能升級，提高訂閱價格，一旦規模化，獲利增長將會非常驚人。」

想要賺全世界的錢，台灣投資人要充滿美股魂，「因為全球最強的軟體公司通通都是美國人開的！2026往後幾年，絕對是AI進入軟體應用的黃金年代，所以要擁抱美股ETF，一網打盡AI贏家，且避免單押風險。」股添樂認為，只要獲利在跑，股價就不容易回頭。

攤開美股市值型相關ETF，00924（復華S&P500成長）漲粉迅速，根據投信投顧公會統計至1/2的數據顯示，過去一年00924受益人數增加32,099人，增幅120.2％為台灣市場美股市值型ETF成長最速者，而自2023年掛牌以來，00924共吸粉58,807人。

不僅人氣旺，00924也是吸金王，據投信投顧公會統計至1/14的數據，00924的規模從50多億元踩油門、增速182.4％來到143.5億元，是美股百億ETF俱樂部最強的一檔；再看報酬率，不計2025年掛牌的美股ETF，00924以15.3％的報酬摘冠。

事實上，00924的權重平均設計，適合做為投資組合的核心部位，而非短線衝刺工具；投資比重前3大產業板塊，依序為科技34.1％、醫療保健21.7％、消費16.5％，「00924不是只押科技，更適合今年的輪動盤。」股添樂說。00924追蹤S&P500成長指數，是從S&P500指數中，以獲利、營收、股價等3大成長因子，萃取約228檔具成長性企業作為成分股。

根據Bloomberg統計，近2年在AI熱潮及科技業推動下，S&P500指數3年累計漲幅達近70％，創1990年代以來最佳紀錄。但S&P500成長指數漲勢更猛，2024年全年大漲37％，勝過S&P500指數的12％；2025年總報酬則為22.14％，甚至打敗美股科技型NASDAQ100指數的21.02％，且近3年累積漲幅近90％，「今年的盤不是『科技單行道』，00924用成長因子網羅大型龍頭配置，當新一輪領漲族群出現時，就有空間能賺取報酬。」股添樂說。

S&P500成長指數打敗美股科技型

註：資料日期2024/12/31～2025/12/31；資料來源：記者整理、CMoney

