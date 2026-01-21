最強美股ETF 2／一次打包美股成長行情 陳喬泓靠這檔ETF股災進場報酬5成

成長股達人陳喬泓認為美股位居高檔，不適合衝個股，長抱美股ETF較安穩。

「與其尋找下一匹黑馬，不如擁抱一籃子優質龍頭股。」成長股達人陳喬泓直言，美股位居高檔，不是衝個股的好時機，「單押一檔個股，萬一錯估情勢，只能苦吞跌幅，所以我傾向長抱美股ETF較有安全感。」他透露自己在2025年4月股災時，買進美股市值型ETF 00924（復華S&P500成長），至今報酬已近5成。

「美股高檔押注單一個股，波動劇烈有如坐雲霄飛車，而且我不喜歡白天晚上都在盯盤，沒有自己的生活，所以買美股ETF是我的懶人投資法。」陳喬泓笑說，買00924是讓一籃子龍頭股幫你打仗，因為投資最大的痛點在於選股難、抱不住，而00924的篩選機制能夠「自動化汰弱留強」，表現不佳的股票會被踢出成長指數，留下的都是「成長動能」最強的精兵。

這可以從00924追蹤S&P500成長指數看出，該指數正是從S&P500指數中，以獲利、營收、股價等3大「成長」因子，萃取約228檔具成長性企業作為成分股。觀察績效表現，去年S&P500成長指數總報酬為22.14%，遙遙領先S&P500指數的17.86%。

這款懶人版的成長股組合，被陳喬泓相中，去年4月關稅股災時，考量台灣地緣風險，他趁大跌進場布局00924，至今報酬已近5成，他解釋，美股ETF的優勢不只是風險低，而是讓整體投資效率變高。「特別是危機發生後、情緒最悲觀的階段，買進00924這樣的ETF，等於持有200多支具備強大護城河及獲利動能的成長股，由於這些公司有足夠底氣，所以股價會像裝了彈簧腿一樣，反彈力道最強。」

根據彭博統計，若在去年4月股災進場，S&P500成長指數、NASDAQ100指數、S&P500指數、以及道瓊工業指數，至去年底報酬依序是47.27％、45.58％、36.47％、及28.2％。

值得一提的是，S&P500成長指數以美國大型龍頭企業為核心，產業分布相對平均，不會過度集中在單一個股，以美股7巨頭來看，成分股輝達（NVDA）的權重12.9％最高，第2、3名則依序為微軟（MSFT）10.2％、谷歌（GOOGL）5.6％。

「當市場輪動加快時，這種結構反而比較不容易被洗出場。」陳喬泓強調，00924不追求短線爆發，但是它能夠穩穩賺，「長時間抱緊處理，你會發現它幫你把美股每一階段該賺的行情，大致都賺到了。」

2025年4月股災進場之報酬

統計期間：2025/4/7～2025/12/31；資料來源：記者整理。

