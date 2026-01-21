最強美股ETF 3／月投5000元、10年滾150萬 達人傳授2招無痛存美股

紀律買進美股ETF，逢回檔再大膽加碼，有助加速財富累積。

多數人投資美股往往不是看不懂趨勢，而是不知該什麼時候進場，特別是現在美股位階偏高，單筆重押個股的壓力不小。成長股達人陳喬泓教戰，回到投資紀律本身，買進美股市值型ETF，不必盯盤就能參與成長，他以小資族每月定期定額5,000元買進00924（復華S&P500成長）計算，10年時間就能讓資產翻漲153.7％達152萬元。

隨著AI進入軟體應用的黃金年代，與其在美股茫茫股海中搏鬥，不如擁抱美股市值型ETF，透過紀律買進，獲得更優渥且穩定的報酬，「現階段台股、美股都處於高位階，我不追求賺更多，但我追求穩穩賺。」陳喬泓提出小資族2招買法。

1、月投5,000元或1季買1張

「我的這套懶人進場計畫，能打下穩固的地基，每月固定從薪水撥出5,000元定期定額買進00924，就像是在為未來的財富蓋房子。」陳喬泓說，每月固定投資可以平均買進成本，避免陷入「猜測高低點」的情緒糾結。

從00924追蹤的S&P500成長指數來看，定期定額10年報酬率達153.7％，若每月投資5,000元、累積10年，總投資成本60萬元，期末資產價值將變成152萬2,140元；相較S&P500指數報酬率122.8％，期末資產價值為133萬6,646元略勝一籌。

喜愛持有整張的上班族，陳喬泓建議可以1季買1張（以00924目前股價約29元計算，每月存1萬，3個月就能買到1張），「機械式地每季（3個月）輕鬆買入一張（1,000股），累積財富的儀式感達陣，投資更有成就感。」

2、回檔5％再加碼

定期定額是保底，遇到「回檔加碼」則要把握，因為此將有助資產加速翻倍。以彭博統計2013/12/31至2025/12/31期間發現，S&P500成長指數具有「彈簧腿」、也就是大跌後必會大彈的特性，且從未連續2年負報酬，堪稱市場常勝軍，因此陳喬泓建議，只要看到指數回檔5％時就可以勇敢加碼。

