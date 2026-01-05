「最強美腿」新有菜引退！社群將全刪光：遇見請當陌生人

日本成人片女優新有菜宣布「完全引退」。（圖／翻攝自新有菜 IG）





譽有「最強美腿」封號的日本成人片女優新有菜於2025年12月31日，透過直播向全球粉絲道別，親口宣布「完全引退」，將個人社群平台帳號關閉或設為鎖定狀態，更同步預告將全面退出公眾視野。

新有菜在直播中表示，這次的決定並非短暫的職業倦怠或是休假，而是深思熟慮後的徹底離去，她透露，包含擁有百萬追蹤的X帳號以及高達7.6萬人訂閱的 YouTube頻道，都將在2026年1月10日前陸續刪除與關閉，意味著她將主動切斷與外界的所有聯繫，未來不再以任何藝人或公眾人物的身分活動。

新有菜坦言，引退後的唯一願望就是回歸平凡人的身分，因此若未來在街頭偶然相遇，希望粉絲能像對待普通陌生人般與她擦肩而過，不要主動上前搭話、合照或打招呼。她希望能將舞台上的光芒與作品留在過去，讓自己能專心展開人生的新階段，不受過往身分的束縛。

回顧自2016年出道以來，新有菜感性透露，初期對於演藝圈的一切都感到陌生與不安，是粉絲長年以來的留言鼓勵、活動現場的溫暖應援，支撐她走過無數時刻並完成眾多作品。

官方聲明也強調，雖然引退是一個重要的句點，但新有菜的人生仍將繼續向前，呼籲外界尊重她的選擇，並以溫暖的心情給予祝福。



