最強聖嬰現象將至 科學家估「全球恐死2.5億人」

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國際中心／倪譽瑋報導

NOAA觀測東太平洋海面溫度有升高趨勢，判斷聖嬰現象已出現並將持續增強。（圖／翻攝自NOAA）

1877年時曾有一次聖嬰現象，導致作物歉收、野火等，在當時約造成4％地球人口死亡。時至2026年6月，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）評估，11月至2027年1月期間，可能發生自1950年來最強聖嬰現象；消息讓不少氣象學者擔憂，現今因全球暖化影響氣溫更高，聖嬰現象造成的極端天氣恐更嚴重，若1877年事件重演，以現今人口來看估將有2.5億人死亡。

NOAA觀測海溫升高 2026年冬可能有強大聖嬰現象

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據外媒《每日郵報》報導，日前NOAA公布海面溫度觀測數據，過去一個月，東太平洋的中部與東部海溫高於平均值，NOAA發言人表示「聖嬰現象已經出現，預計在2026至2027年的冬季期間進一步增強」機構預估2026年11月至2027年1月期間，聖嬰現象變得「非常強」的可能性達63%。

氣候官員補充說，這次的聖嬰現象可能變成自1950年以來最強烈的一次。而上次聖嬰現象重災是在1877年，許多氣候歷史學家認為，那次是「真正全球性的氣候災難」之一，世界多洲受波及，如印度的季風降雨消失、中國北方遭受毀滅性乾旱、非洲與澳洲部分地區有嚴重森林大火、巴西河流乾涸農業崩潰。

天氣專家評估恐有嚴重乾旱 不排除全球多人死亡

美國大型天氣公司AccuWeather高級氣象學家查德（Chad Merrill）認為，本次聖嬰現象將加劇美國西北部和北部洛磯山脈的乾旱，且這次發展應會「比預期要早得多，速度也快得多」。華盛頓州立大學副教授辛格（Deepti Singh）也提出，19世紀的大乾旱可能會再次發生，但現在與過去的不同是，大氣和海洋的溫度更高「意味著天氣事件恐更加極端。」

氣候歷史學家表示，1877年的聖嬰現象除了極端天氣，也造成農作物短缺、糧食匱乏、疾病爆發，研究人員估計，當時約導致了全球高達4％（逾5000萬人）死亡，如果強大聖嬰現象於現今造成同樣的情況，死亡人數將至少達到2.5億。

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