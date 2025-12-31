「最強股市」當之無愧！三大法人全年賣超台股6416億元，大盤指數卻漲近6000點

2025年封關日，無畏國際盤勢震盪走跌，台股今（31）日終場上漲256.47點收在28963.6點，雖然尾盤在結帳賣壓下未能順利站穩「2萬9」大關，但仍不影響整體盤勢結構，法人樂觀看待元月行情，劍指3萬點並非空談。

法人指出，美股連日下挫，今日亞洲交易時段的期貨走勢也未有起色，台股卻走出獨強格局，在台積電等權值股領軍之下，帶動台股一度衝破29000點再創新高，「最強股市」當之無愧。

展望2026年元月行情，市場將聚焦科技業年度風向球CES消費電子大展以及台積電法說會，可望為叩關3萬點增添多頭信心。

三大法人今日賣超 65.36億元 ​

根據盤後資料顯示，三大法人今日反手調節65.36億元，其中外資賣超5.19億元，投信賣超26.55億元，自營商賣超33.62億元。

若以2025年全年來看，外資賣超5995.1億元，投信買超1060.34億元，自營商賣超1482.09億元，三大法人合計賣超6416.84億元，台股卻仍大漲5928.5點或25.74%，年線「連三紅」。

觀察台指期淨部位，外資淨空單減少1200口，剩餘25059口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2271口，剩餘3979口。

選擇權未平倉量方面，12月W5大量區買權OI落在29000點，賣權最大OI落在28900點；月買權最大OI落在29000點，月賣權最大OI落在28500點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.32上升至1.44，外資台指期買權淨金額1億元，賣權淨金額0.04億元。整體選擇權籌碼面中性。



