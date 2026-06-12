「最強菜農」林佳新 力挺林啟賢參選竹北市長

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韓家軍「最強菜農」林佳新（右）表示，為國民黨竹北市長參選人林啟賢是最接地氣的候選人。（記者彭新茹攝）

（另開新視窗）

記者彭新茹／新竹報導

韓家軍「最強菜農」林佳新一回到臺灣就飛奔竹北，為好友竹北市長參選人林啟賢加油打氣。

林佳新表示，做人就像務農一樣，腳踏實地，不走捷徑。種菜播種、施肥、灌溉、收穫，每個環節都得按部就班。做人也是如此，唯有實實在在、一步一腳印，才能累積出真正厚實的成果。而他所認識的天后宮主委林啟賢就是這麼實實在在做事的人。

林佳新指出，林啟賢深知敬天愛人，「一分耕耘，一分收穫」，對土地充滿敬畏，這份踏實展現就是林啟賢的真誠、不虛偽、信守承諾，所以才能得到大家的信任與尊重。

林佳新為林啟賢加油及鼓勵，接受挑戰，相信竹北的選民會做出最好的選擇，因為林啟賢是最接地氣的候選人。