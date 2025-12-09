最強街拍旗艦！攜手RICOH realme GT 8 Pro這天登台
記者李鴻典／台北報導
realme在10/21於中國發表GT8系列旗艦手機，推出GT8與GT8 Pro兩款機型，主打搭載理光GR影像系統、R1電競獨立顯示晶片，7,000mAh超大電量。realme台灣今（9）天發出邀函，將在12/23舉辦realme x RICOH GR影像體驗會，也確認台灣進會引進搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5、導入機械拼接風格相機模組的realme GT8 Pro，以及奧斯頓馬丁Aramco F1車隊聯名限量版本。
realme GT8 Pro在中國的售價從人民幣3999元起，首創機械拼裝鏡頭模組，可在四種形態間切換；機身採用AG工藝與霧面金屬中框。影像與理光GR聯合定制，搭載7P防眩光主鏡頭，反射率0.2%，透光率97%，復刻五大GR膠卷影調。
配備6.79吋2K解析度AMOLED挖孔螢幕，前置3200萬、後置5000萬鏡頭+5000萬超廣角+2億潛望長焦，7000mAh電池，120W有線+50W無線閃充，支援防塵防水與超音波指紋。
realme台灣今天宣布，將正式在台推出realme GT 8 Pro。本次新機為realme與RICOH進行深度合作，共同打造業界首款搭載RICOH GR影像的「最強街拍手機」，性能與效能同步全面進化，並再次攜手奧斯頓馬丁Aramco F1車隊、推出聯名限量版本，這款影像性能雙擎的全方位旗艦，不僅具現化品牌在影像與性能的前瞻性突破，更貫穿「Make it real」的品牌精神，將「最會玩的手機品牌」形象推到新高點，開啟與追求極致體驗的年輕世代深度共鳴的嶄新篇章。
realme台灣說，在手機攝影當道的世代，加上近年底片攝影風潮興起，年輕族群對手機攝影、優質影像表現的追求今非昔比。為年輕個性而生的realme GT 8 Pro注入RICOH GR影像靈魂，深度訂制鏡頭、五款經典影調模式、經典拍攝焦段等，從光學到體驗全面復刻，不僅讓手機實現前所未有的RICOH GR街拍體驗，更搭載2億像素潛望式長焦鏡頭，讓遠景之美清晰可及、日常記錄也能呈現旗艦級質感，經典街拍風味與旗艦級影像實力完美融合，成就新一代街拍神器。
同時，realme再次攜手奧斯頓馬丁Aramco F1車隊，推出更具賽車基因的聯名限量版，機身延續經典的奧斯頓馬丁綠、點綴上全新亮相的「萊姆綠」，配置車隊規格的銀翼徽章，從配色到質感皆完整呈現賽道速度與精密工藝的雙重美學，為用戶帶來兼具旗艦性能與賽車奢華的手機。
