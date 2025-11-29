最強街舞新秀齊聚一堂 彰化縣長盃展示縣內街舞躍升實力!

【記者周厚賢／彰化報導】在全縣街舞學生好手及舞迷的期盼下，第三屆「彰化縣縣長盃街舞大賽」於埔心國小熱鬧登場，共吸引來自全縣國小、國中與高中共18支菁英隊伍參賽。參賽者個個身手矯健、造型吸睛，以默契十足的舞步與高難度技巧角逐「叫我第一名」的榮耀，展現彰化學生在街舞領域的深厚實力。

114年彰化縣長盃街舞大賽在埔心國小舉辦，國中小及高中共有18支隊伍參賽。（圖／記者周厚賢攝）

彰化縣街舞運動協會自三年前首次舉辦縣長盃以來，雖然參賽隊數不如主流熱舞活動，但每一隊皆是以原創舞步與紮實訓練見長的強隊。隨著比賽制度逐年提升，加上「5G世代」帶來的創新舞風，本屆參賽者更是匯聚縣內最優秀的街舞社學子，在舞台上全力展現屬於彰化的街舞能量。

廣告 廣告

彰化縣街舞運動委員會主辦主委黃千宴勉勵選手們，以交流與學習的心情一起提升街舞的原創力。（圖／記者周厚賢攝）

本次賽事由彰化縣街舞運動委員會主辦，主委黃千宴表示，她從小學舞，深知學生在大賽中面臨的壓力與期待。所以本次比賽面對每一隊的實力都越來越堅強。她希望選手以平常心面對，把這場比賽當成觀摩、交流、學習的舞台，展現最獨一無二的舞風，也讓大家看到彰化街舞水準的不斷提升。」主委更強調，參賽的過程比名次更重要，每一次登台都是技巧與實力的成長。他也勉勵選手：「即使沒有拿下最高榮譽，也希望大家相約明年繼續拼實力。」

會場上處處可見每一隊參賽選手，在賽前認真彩排就是期待上場好的表現。（圖／記者周厚賢攝）

今年共有國小組 8 隊、國中組 7 隊、高中組 3 隊參賽。街舞比賽不同於一般MV熱舞，只靠模仿影片便能完成。選手必須從第一秒到最後一刻全程原創編舞，要求高度創意與統一性，難度極高。許多隊伍自半年前便開始籌備，從團員選定、設計服裝、錄製音樂、密集練習到最後登台，每一步都辛苦而充滿挑戰，也因此作品更顯珍貴、更令人驕傲。