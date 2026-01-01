最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了

娛樂中心／綜合報導

跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。

張惠妹領軍眾多大咖歌手齊聚，在台東一起唱跨年。（圖／台東縣政府提供）

阿妹返回故鄉台東迎接新年，她率領「本土天團」玖壹壹、葛仲珊、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱等重量級歌手輪番登場，從經典到新作一路無冷場。隨著倒數結束，張惠妹壓軸現身，現場與線上氣氛同步炸裂，許多網友直呼「這卡司根本不是跨年，是大型音樂祭」。

廣告 廣告

張惠妹在新年第一天，也毫不保留獻給家鄉與歌迷。她接連演唱〈三天三夜〉、〈站在高崗上〉、〈What Up〉、〈請你告訴我〉、〈沙灘戀情〉等代表作，熟悉旋律一首接一首，萬人齊唱的畫面，讓現場氣氛推向高點。然而，就在眾人以為氣氛會一路熱鬧到底時，阿妹突然收起狂歡節奏，輕聲開口介紹下一首歌。

玖壹壹台東唱完趕場台北跨年！（圖／台東縣政府提供）

她說，這首歌要獻給一位「特別的人」，也希望台下所有人可以抱抱身邊的朋友與愛人。隨後，音樂響起，竟是已故好友方大同的〈特別的人〉。現場瞬間安靜下來，不少觀眾紅了眼眶。阿妹唱到間奏時，語氣真摯地提醒大家：「愛不可以遲來，一定要現場、立即、馬上表現愛給他。」接著帶領全場一起合唱副歌，畫面感人至深，也成為整場跨年最動容的一刻。

這段致敬橋段在網路上迅速被轉傳，許多網友留言表示「直接破防」、「沒想到跨年會哭」、「阿妹真的太會」。PTT與社群平台討論熱度再度飆升，有鄉民形容：「前面嗨到爆，後面直接情緒收割」、「這才是真正的大咖，連致敬都讓人服氣」，台東這場跨年被網友認為「贏在情感與音樂」。沒有冗長致詞、沒有冷場主持，只有一首接一首的歌與真誠交流。有鄉民總結：「25萬人不是看熱鬧，是被留下來的。」

更多三立新聞網報導

24歲男偶像高鐵站當眾失控暴走 「抓粉絲頭摔手機」影片曝光

曹西平生前掀黑幕！曝消失演藝圈真相 點名開撕女歌手虛偽假面

曹西平遺體相驗完成！乾兒子Jeremy守到最後 含淚待領屍處理後事

五月天阿信上海重摔戴護腕遮手傷！大咖暖獻祝福「長腿信」藏來歷

