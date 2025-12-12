「最強跨年夜」全A咖 2026台中跨年第三波卡司公開

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】連續5年拿下全台跨年網路流量冠軍的「台中最強跨年夜」，今年再次在水湳中央公園熱鬧登場！繼金曲歌王蕭敬騰、文青天團告五人、經典天團動力火車後，台中市政府新聞局長欒治誼今（12）日揭曉第三波演出卡司，「三金滿貫歌王」盧廣仲與青春能量爆棚的怕胖團加入陣容，將陪伴市民一路嗨到凌晨1點。主持陣容則由阿KEN十度回歸，再度用「Ken式幽默」帶動全場氣氛。欒治誼提醒，跨年夜人潮踴躍，建議多利用大眾運輸工具，享受跨年、返家都更順暢。

欒治誼表示，今年跨年舞台卡司橫跨不同世代，由金曲、金馬、金鐘大滿貫的盧廣仲領軍，再加上現場感染力十足的怕胖團，期待帶給台中觀眾最 High、最溫暖的跨年夜。

阿KEN談起主持心得時笑說，台中觀眾真的很熱情，每年都讓我自在發揮！他透露後台每年都準備火鍋、薑茶「補戰力」，讓他在倒數時仍能全力以赴。

盧廣仲則自曝自己是「台中夜市愛好者」，特別推薦逢甲夜市的大腸包小腸蒜頭風味。每年演出結束後都會和團隊共享小吃，以輕鬆心情迎接新年，也期待從台中一路北上到台北的跨年時光。

新聞局說明，台中跨年晚會倒數時刻將由蕭敬騰壓軸引領全場迎接馬年，並施放180秒中高空煙火秀點亮台中夜空；跨後演出由動力火車延續熱力，怕胖團則接棒成為迎接新年的第一組樂團。怕胖團主唱閃亮笑稱，倒數時會在後台觀摩前輩如何倒數，吸收氣勢，為上台演出做準備！

台中跨年晚會去年吸引近50萬人到場，今年卡司同樣豪華，包括蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生MIXER、TRASH、怕胖團輪番演出，自晚間6時暖場、7時正式開唱，陪伴市民一路嗨到倒數。