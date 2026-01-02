最強迷因組合回來了！林佑星隔10年再見璟宣：當年大鵰也變老鵰
璟宣近期加入三立八點台劇《百味人生》演出，意外與林佑星展開全新對手戲，也讓兩人繼《世間情》後，時隔10年再續戲劇緣分。不同於過往的歡喜冤家設定，這次在《百味人生》中，兩人飾演一段「前男女朋友」關係，再度重逢卻情感糾結，璟宣甚至刻意閃躲林佑星，為劇情增添不少張力。
回顧當年合作《世間情》，林佑星與璟宣曾飾演夫妻，兩人在劇中搞笑互嗆、火花十足，還曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身台版楊過與小龍女，誇張又荒謬的演出成為經典名場面，更被網友封為「最強迷因組合」。
璟宣笑說，當時許多橋段都是即興發揮，「除了神鵰俠侶外，還有倩女幽魂等，現在回想起來，真的算是搞笑經典。」她還記得當時兩人臨時要玩一場戳鼻孔劇情，沒想到竟成為經典畫面，林佑星還特別把鼻孔清好乾淨，「要不然我才不敢亂戳。」
林佑星也笑憶：「很多小劇場其實都是我想的。」他坦言，從《世間情》殺青到現在，兩人已經整整10年沒有正式合作，「10年沒見，頭髮都少了不少，但默契還在。當年大鵰也變老鵰了。」日前拍外景時，他還對璟宣打趣說：「上次看到你，就是10年前拍外景的時候。」這次再同台演出，兩人情感依舊熟悉，戲裡卻呈現出「我很愛她、為她付出，但她不領情」的拉扯關係，讓他直呼相當過癮。
談到當年掀起風潮的小劇場風格，林佑星笑說自己其實沒什麼不敢，「編劇敢寫，我就敢演。」也預告如果這次在《百味人生》中再出現小劇場橋段，勢必要突破當年「神鵰俠侶」的高度，帶給觀眾全新驚喜。
不過，這次角色設定也與過去不同。林佑星自嘲「年紀比較大了」，還特地蓄起鬍子，笑說：「黏上鬍子就要正經了。」因此喜感發揮空間相對受限。但他也坦言，自己其實最喜歡演誇張一點的喜劇角色，「因為最好玩的時候，就是對手接不住。」他更爆料，常有演員私下詢問他下一場怎麼演，他也會大概說個方向，但笑說：「實際演出會不會一樣，我自己也不敢保證。」
