最強迷因組合！台版神鵰俠侶再合體 他自嘲：大鵰變老鵰

林佑星與璟宣曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身台版楊過與小龍女。（圖／三立提供）





林佑星與璟宣再度同框，勾起觀眾滿滿回憶。璟宣近期加入《百味人生》演出，意外與林佑星展開全新對手戲，也讓兩人繼《世間情》後，時隔十年再續戲劇緣分。不同於過往的歡喜冤家設定，這次飾演「前男女朋友」關係，再度重逢卻情感糾結，璟宣甚至刻意閃躲林佑星，為劇情增添不少張力。

璟宣近期加入《百味人生》演出，意外與林佑星展開全新對手戲。（圖／三立提供）

璟宣近期加入《百味人生》演出，意外與林佑星展開全新對手戲。（圖／三立提供）

回顧當年合作《世間情》，林佑星與璟宣曾飾演夫妻，兩人在劇中搞笑互嗆、火花十足，還曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身台版楊過與小龍女，誇張又荒謬的演出成為經典名場面，更被網友封為「最強迷因組合」。

廣告 廣告

璟宣笑說，當時許多橋段都是即興發揮，「除了神鵰俠侶外，還有倩女幽魂等，現在回想起來，真的算是搞笑經典。」她還記得當時兩人臨時要玩一場戳鼻孔劇情，沒想到竟成為經典畫面，林佑星還特別把鼻孔清乾淨，「要不然我才不敢亂戳。」

璟宣與林佑星當年戳鼻孔劇情，成為經典畫面。（圖／三立提供）

璟宣與林佑星當年戳鼻孔劇情，成為經典畫面。（圖／三立提供）

林佑星也笑憶：「很多小劇場其實都是我想的。」他坦言，從《世間情》殺青到現在，兩人已經整整十年沒有正式合作，「十年沒見，頭髮都少了不少，但默契還在。當年大鵰也變老鵰了。」

璟宣與林佑星復刻經典畫面。（圖／三立提供）

璟宣與林佑星復刻經典畫面。（圖／三立提供）

日前拍外景時，林佑星還打趣對璟宣說：「上次看到你，就是十年前拍外景的時候。」這次再同台演出，兩人情感依舊熟悉，戲裡卻呈現出「我很愛她、為她付出，但她不領情」的拉扯關係，讓他直呼相當過癮。

談到當年掀起風潮的小劇場風格，林佑星笑說自己其實沒什麼不敢，「編劇敢寫，我就敢演。」也預告如果這次在《百味人生》中再出現小劇場橋段，勢必要突破當年「神鵰俠侶」的高度，帶給觀眾全新驚喜。

不過，這次角色設定也與過去不同。林佑星自嘲「年紀比較大了」，還特地蓄起鬍子，笑說：「黏上鬍子就要正經了！」因此喜感發揮空間相對受限。但他也坦言，自己其實最喜歡演誇張一點的喜劇角色，「因為最好玩的時候，就是對手接不住。」

林佑星更爆料，常有演員私下詢問他下一場怎麼演，他也會大概說個方向，但笑說：「實際演出會不會一樣，我自己也不敢保證。」十年後再度同框，從歡喜冤家到情感拉扯，林佑星與璟宣的再合作，也勾起老觀眾的青春回憶。



【更多東森娛樂報導】

●為陳珮騏解圍 女星「神明上身起乩」！下秒崩潰了

●半夜被女粉電話騷擾！談詩玲驚遇「奪命連環叩」瘋狂行徑曝

●黃少祺寒流落水險失溫！驚險瞬間曝光 林佑星「口對口」救命

