最強追星範本！王俊凱連續11年手繪蛋糕 祝偶像周杰倫生日誠意爆棚

王俊凱（左圖左）是周杰倫的鐵粉。翻攝王俊凱微博

天王周杰倫（周董）今（18日）迎來47歲生日，同時也是他與愛妻昆凌結婚11周年的紀念日，除了親友與粉絲的祝福湧入，還有一位連續11年從不缺席的「重量級鐵粉」再度準時獻上心意，正是在微博坐擁超過8382萬粉絲的TFBOYS隊長王俊凱。

現年26歲的王俊凱選在1月18日凌晨01:18發文，親自以手繪蛋糕替偶像慶生，並寫下：「杰倫哥生日快樂！請問網球教練，Jay今年檔期滿了嗎？我先排個隊！」幽默文字巧妙呼應周杰倫日前首度挑戰澳洲網球公開賽「一分大滿貫」新賽制的話題。

王俊凱多年來都手繪蛋糕為偶像周杰倫送上祝福。翻攝王俊凱微博

事實上，王俊凱已連續11年在周杰倫生日當天送上祝福，且年年堅持親手繪製生日蛋糕圖樣，展現滿滿誠意。過往蛋糕曾融入珍珠奶茶、藤原豆腐店AE86等周杰倫的代表性元素，今年則結合網球、高爾夫球與麥克風等意象，皆是周董熱愛的事物，巧思十足。王俊凱多年如一日的用心，也讓不少網友直呼感動，紛紛留言大讚周杰倫不僅是天王，更是名副其實的「偶像的偶像」。

王俊凱多年來都手繪蛋糕為偶像周杰倫送上祝福。翻攝王俊凱微博

王俊凱多年來都手繪蛋糕為偶像周杰倫送上祝福。翻攝王俊凱微博



