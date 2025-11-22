最強銀髮換數師！彰化拉密大賽500人動腦 最大年齡差祖孫檔成亮點

彰化「銀髮換數師─拉密大賽」今日登場，縣長王惠美（著黑外套）與對面祖孫組許江悅阿嬤、朱凱擇、右手邊陳素英阿嬤、左手邊王張粉阿嬤同桌競技。（葉靜美攝）

老小一起來動腦！彰化「銀髮換數師─拉密大賽」今日登場，吸引全縣500位長者與祖孫一起來參賽，其中有5位高齡 90歲以上的長輩同樂，其中年齡差最大的祖孫拍檔相差79歲，江悅阿嬤說，兩個頭腦一起動腦，可以把牌組出的更完美；祖孫同樂的畫面，成為現場最溫馨的亮點。

彰化縣政府與弘道老人福利基金會攜手舉辦「銀髮換數師─拉密大賽」，希望透過創新又有趣的方式陪伴長輩們快樂動腦，活動今日在彰化縣立景崧文化教育園區龍江館登場，今年共有38個社區、約500位長者與祖孫報名參與，其中包含5位90歲以上的長輩。

彰化「銀髮換數師─拉密大賽」今日登場，縣長王惠美(左三)與5位高齡90歲以上參賽長者合影，左起張蕭梅智、陳顏來褥、陳素英、王張粉、許江悅。（葉靜美攝）

縣長王惠美表示，賽事去年首辦，深受社區長輩喜愛，許多長輩賽後仍意猶未盡，直呼今年一定要再出戰，今年度再辦首創增加祖孫同樂的賽事，共邀請16組祖孫組，由阿公阿嬤與國小以下孫子女共同參賽，在牌桌上討論戰術、互相學習，展現跨世代交流互動的機會，透過「拉密牌」這項兼具邏輯與趣味的益智遊戲，讓長輩們在歡笑聲中動腦、交友、快樂學習。

5位90歲以上的長輩，分別是93歲來自埔鹽鄉埔鹽社區陳顏來褥、92歲來自埔鹽鄉埔鹽社區陳素英、91歲來自彰化市長樂社區王張粉、90歲來自天主教聖心基金會田中張蕭梅智、90歲來自員林愛加倍許江悅。許江悅阿嬤與11歲的朱凱擇同學組隊，倆人相差79歲，成最具年齡差的祖孫檔，祖孫兩人在第一次練習賽中就展現出絕佳默契，許江悅阿嬤負責主要出牌與策略思考，朱凱擇則負責觀察牌局，提醒阿嬤可能遺漏的牌組。

許江悅阿嬤表示，家人都很贊成她來參賽，和凱擇一起玩，「有兩個頭腦一起動腦，比一個人玩的時候，更可以把牌組出的更完美」；朱凱擇也說，大家都很厲害，參賽過程覺得很有趣。

社會處表示，「銀髮換數師-拉密大賽」活動結合邏輯思考與桌遊益智的概念，不僅讓長輩熟悉數字、邏輯與策略思考，更能在遊戲過程中，增進手眼協調與社交互動，達到預防失智、延緩退化的效果，期望長輩在遊戲過程中，體驗「學中玩、玩中學」的樂趣，並建立自信與成就感。

