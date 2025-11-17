最強鎮場神器現身台北國際酒展 「關公孔明紀念酒」霸氣造型受矚目

生活中心/綜合報導

一年一度的酒界盛事「2025 台北國際酒展」自11月14日起一連四天在台北南港展覽館二館盛大登場，其中IP領導品牌「鑫羿文創」也在攤位P1004參展，鑫羿文創專注在與國內外眾多授權IP合作，推廣更豐富的授權IP收藏酒款，結合高粱、威士忌等精選酒款，賦予商品更高收藏價值，

這次在酒展攤位中，最引人關注的就是「關公孔明造型紀念酒」，被收藏家稱為最強「鎮場神器」！此紀念酒以「領袖新格局」為主題，將關公、孔明的英姿結合造型酒款，力邀書法名家親筆題字落款，此款氣勢十足的收藏酒款，企業領袖、政商名流、領域專業人士請務必鎖定收藏，為小龍年到馬年換檔做好萬全準備！預計於11月18日限量開賣。

自2018年關公孔明造型紀念酒系列共三代推出後，受到酒市熱烈迴響，一上市限量組數隨即遭秒殺。發行方「鑫羿文創」表示，隨著小龍年即將交棒馬年，寓意「龍騰啟勢、馬躍接力」，象徵精彩收尾、以果決行動作為新局開端，宣布推出嶄新概念的「關公孔明」呈現給消費者。有別於過去三代採較嚴肅的站姿，首先映入眼簾的是，外觀皆以動態設計呈現：關公以躍馬上陣的姿態定格，前蹄高舉、披風後拂，青龍偃月刀細膩刻紋與底座雲紋，讓視覺自下而上拉升、整體勁道一致；孔明採「臥龍出海」的構圖：右手羽扇，衣褶形成向前的流線；底座盤繞巨麟遊龍與卷雲相接，細節豐富。兩座英雄人像搭配場景下來，高度竟接近60公分高，形成極為壯觀的景象。

酒瓶設計部分更做出更細膩的呈現：本次力邀書法名家 陳志聲老師親筆題寫落款於捲軸上，再轉化成酒瓶，象牙白陶瓷酒瓶腰間浮雕做出「綁結」，整支酒瓶就像是「一軸待啟的卷軸」，讓開封的動作充滿「啟卷」的儀式感。材質採「樹脂藝品 × 陶瓷酒瓶」雙構造——外件還原木雕紋理細節，保留木紋的溫潤色澤；內芯含金門皇家 56° 三年陳高，風味穩健、辛辣有勁，與厚實造型相得益彰。除了令人歎為觀止的造型，此次首次將「造型酒款」搭配「倒流香」的體驗設計，檀香煙霧從底座孔洞緩緩降下，充滿詩意。鑫羿文創表示，此作品不僅為收藏品，更是將「龍騰馬躍」的好兆頭帶回家，擺放辦公室、會議室、店面等，營造出「非凡的領袖氣場」，迎接新的一年！

「龍騰馬躍關公孔明造型紀念酒」成套發售，附流水編號保證卡、倒流香香塔，建議售價 每套19,800元，預計在11月18日上市預購，相關訂購資訊同日於各大授權經銷酒專公布。鑫羿文創表示，這套酒款已於11月14日開展的2025年台北國際酒展搶先曝光，想一睹實物的消費者歡迎至台北南港展覽館二館（攤位P1004）觀賞

「禁止酒駕，酒後不開車安全有保障」「未滿十八歲禁止飲酒」「飲酒過量，有害（礙）健康」