最強防彈衣？MacBook Air幫烏克蘭士兵擋砲火 網友笑：連Apple都想不到

這台MacBook Air，竟然救了烏克蘭士兵一命。（翻攝自X@lanevychs）

蘋果（Apple）的MacBook Air一向以輕薄聞名，但誰能想到它在戰場上竟然能發揮「防彈」功能？一名在烏克蘭前線作戰的士兵近日在社交平台X上分享了一張驚人的照片，只見他的MacBook Air雖然被砲彈碎片打成廢鐵，卻成功替他擋下了致命一擊，讓他驚呼：「這筆電的防彈等級到底是多少？」

砲火下的奇蹟：MacBook Air救了他一命

根據這名烏克蘭士兵發出的照片顯示，這台太空灰色的MacBook Air螢幕外殼被炸出了一個巨大的不規則破洞，邊緣金屬凹陷變形，螢幕碎裂成蛛網狀。

據該名士兵描述，當時他正處於前線，遭遇了敵軍的「管狀火砲」（Tube Artillery，即榴彈砲或加農砲）襲擊。在猛烈爆炸中，一塊高速飛濺的砲彈碎片正朝著他擊來，沒想到正好擊中了這台筆電，碎片巨大的動能被機身吸收，最終並未穿透筆電傷害到士兵。

網友熱議：官方都沒想過的隱藏功能

這則發文隨即在社群媒體上引發瘋傳，網友們紛紛留言笑稱：「我們來提議幫你換一台全新的吧？然後這台（戰損版）就放在店裡當廣告（展示品）？」「蘋果應該把這台筆電買下，當成廣告」。甚至有網友在下方標註蘋果官方帳號，表示該名士兵「該換一台新的了！」

金屬機身建功！科技產品竟成戰場守護神

而該名烏克蘭士兵也在留言出貼出電腦正常開機、使用的影片，除了螢幕上有一塊功能異常外，但基本上能正常閱讀文章，讓不少網友看了嘖嘖稱奇。

