《WE ARE》最強除夕節目！許效舜過年豪發驚人紅包 超狂數字曝光

記者蔡維歆／台北報導

許效舜、苗可麗跟李千娜今晚出席《WE ARE》除夕節目錄影表演，被問到今年紅包會包多少？許效舜透露因為長輩都不在了，所以會包給兄弟姊妹的小朋友，「過年了給他們一點錢，讓他們有儲蓄習慣，他們也開心，屬於自己的那份該花就盡量花，留給自己好的生活模式，但也要注意荷包使用方法。」估計會包出幾十萬。

許效舜談過年紅包。（圖／文化總會提供）

而擅於測字的許效舜也分析馬年運勢，認為馬年跟去年都是很好的一年，「而且屬虎的有很大能量，所以希望大家在好的時間能夠抓好的能量，然後一飛衝天。」李千娜則透露自己屬老鼠犯太歲，許效舜則建議她先去點光明燈。苗可麗屬狗，許效舜也分析她今年運勢會超旺。

苗可麗受邀表演。（圖／文化總會提供）

由文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（以下簡稱《WE ARE》），今（10）日於台北流行音樂中心熱鬧開錄。今年節目規模再升級，集結 10 大主題單元、32 組藝人、47 位運動選手與超過 600 位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從2月16日除夕晚間 8 點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。

李千娜保養得宜。（圖／文化總會提供）

其中最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬。今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手坐鎮，兩人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。這段除夕大秀融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」，讓觀眾彷彿一秒走進 70、80 年代熱鬧非凡的歌廳現場。歌唱陣容同樣誠意滿滿，邀請到三位實力派歌手輪番登台，包括在金鐘獎舞台表現驚豔的羅時豐、戲劇與歌唱雙棲的孫淑媚，以及能歌善舞、舞台魅力十足的李千娜。每一段演出皆為藝人量身打造，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞台張力爆表。

《WE ARE綜藝夜總會》主題不只唱經典、拚歌藝，更加入訪談、即興互動與喜劇橋段，讓整場演出充滿人情味與年節熱鬧感，也成功把「除夕夜一定要全家一起看」的氛圍拉到最滿，成為今年《WE ARE》最具娛樂感、最容易讓人邊看邊笑的亮點單元。

