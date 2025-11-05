最強電火球挺最有爆發力候選人 蘇貞昌再獻聲力挺邱議瑩接棒陳其邁

蘇貞昌最新20秒錄音檔，力挺邱議瑩接棒陳其邁。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 2026九合一大選在即，爭取民進黨高雄市長提名的立法委員邱議瑩團隊，今(５)日公布一段前行政院長蘇貞昌「最強電火球挺最有爆發力候選人」的最新20秒錄音檔，展現蘇貞昌力挺邱議瑩接棒陳其邁的決心，看好邱議瑩是延續高雄市政發展的最好人選。

在錄音中蘇貞昌提到「國民黨已經確定是一個女性候選人，民進黨的提名也要想好」，並強調這次選舉很重要，看好資深、口才好、有行政經驗又最有爆發力的邱議瑩，會是接棒陳其邁的最有力人選。

邱議瑩感謝蘇貞昌二度獻聲相挺，笑稱上次蘇院長的錄音讓接到電話的民眾感到驚奇，「真的是蘇貞昌嗎？」的議題當時還在社群上引起討論，因此這次又再度請出蘇院長，讓招牌嗓音幫忙拉票。

邱議瑩提到自己的父親當年對抗威權，成為美麗島事件的受難人，而蘇貞昌當時正是美麗島案的辯護律師，兩家因此結下不解之緣，此後她隨著蘇貞昌的腳步踏入政壇，經過二屆國大代表和五屆立法委員的歷練，「蘇院長認為要對決國民黨推出的女性候選人，我的戰鬥力和魄力會是那個最好的人選」。

她也提到蘇貞昌一上任行政院長時，和時任行政院副院長的陳其邁一起，雷厲風行的替台灣守住非洲豬瘟和武漢肺炎，這樣的魄力和精神將會是她未來延續陳其邁市長政策，持續推動市政、引領高雄向前的榜樣。

