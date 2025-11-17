最強霸王餐！5陸客掃桌「下秒順走鍋」 一票傻眼：好吃到連鍋都打包

大陸重慶市江津區一間餐廳近日發生顧客「吃霸王餐還順走鍋具」的離奇事件，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

大陸重慶市江津區一間餐廳近日發生顧客「吃霸王餐還順走鍋具」的離奇事件，引發熱議。監控影片顯示，一名身穿藍色上衣、牛仔褲的男子起身後，竟將鍋提起快速離開餐廳，桌上的湯與菜已被打包乾淨。畫面一出，網友紛紛調侃，有人猜測「可能是喝酒忘記買單」；也有人笑稱「好吃到連鍋都要打包」。

《極目新聞》報導，網友16日在社交平台發布監控畫面，只見一名身穿藍色上衣、牛仔褲的男子將鍋提起，快速離開餐廳，桌上的湯與菜已被打包乾淨。據悉，事發餐廳為江津區南北大道的潮牛道養生湯鍋雙福店。店員表示，5名顧客15日到店用餐，結帳時未付款就離開，並將餐桌鍋具一併帶走。

業者透露，5人當天消費約人民幣300元（約新台幣1317元），而鍋具的價值遠高於餐費。店員表示，自己發現鍋具不見後，立即意識到遭遇「吃霸王餐」。已於16 日報警處理，警方隨即到店內了解情況。

對此，轄區派出所接線人員表示，警方正在調查中，將及時聯繫報案人了解後續進展。事件在網路上引發熱議，不少網友對顧客行徑表示不可思議，有人猜測「可能是喝酒忘記買單」；也有人笑稱「好吃到連鍋都要打包」。餐廳方面強調，將透過官方渠道維權，避免類似事件再次發生。

