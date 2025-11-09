最強颱風鳳凰逼近！台中市府提前部署 防和平區成孤島備糧14日以上

台中市長盧秀燕招開鳳凰颱風整備會議，超提前準備防颱事宜。 圖：翻攝自台中市政府

[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」正以驚人速度逼近，氣象專家預測極可能成為今年威力最強的「風王」。根據最新路徑預測，鳳凰將在 11 至 13 日期間自西部接近甚至登陸台灣，中南部地區恐面臨強風豪雨的嚴峻考驗。面對來勢洶洶的颱風，台中市政府今（9）日搶先全台「超超前部署」，中午 12 時即開設災害應變中心三級開設，下午再火速召開第一次「鳳凰颱風災害應變中心工作會議」，成為全台第一個正式進入戒備的地方政府。

廣告 廣告

這場會議由消防局主責統籌，重點放在「預防性撤離」與「物資超前整備」。消防局要求民政局、警察局與各區公所合作，依氣象局警戒等級研擬「黃色警戒即撤離」機制，避免災害來臨時臨時倉促。和平區因地形偏遠、道路易中斷，成為市府關注焦點。市府盤點七處可能成為孤島的村里，要求逐里清查糧食、飲水、發電機、醫療與救援物資，確保居民即使與外界暫時斷聯，也能自給自足至少 14 日。

台中市政府排查可能成「孤島」的村里，要求儲備糧食、日用品和醫療用品等，足以自足兩週。 圖：翻攝自台中市政府

台中市政府也指示各局處隨時掌握颱風最新動態，強化防災通報機制，並確保通訊、供電、交通能在緊急時維持運作。市府強調，寧可「太早準備、不願太晚行動」，要把災害損失降到最低，讓市民安心度過風雨。

消防局進一步指出，鳳凰颱風目前正通過菲律賓呂宋島，預計 10 日後逐步靠近台灣。雖然北上過程強度略有減弱，但氣象單位研判，其近台時仍有中度颱風實力。依照現有模式推估，10 日可能發布海上颱風警報，11 日有機會同步發布海上與陸上警報，影響區域以中南部為主。若風雨加劇，13 日以後才會逐漸遠離。

另一方面，環保局也針對非洲豬瘟防疫期間暴露出的掩埋管理問題，啟動防颱檢核機制。包括 12 處掩埋場全數覆蓋防水帆布、加重固定，並設置導流溝防止積水漫流與污染。環保局強調，颱風不僅是天然災害，更可能造成防疫破口，市府必須「兩線作戰」，在風雨中守住城市安全與公共衛生底線。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

百業受豬瘟影響停業！黃馨慧：中央防線屢破 籲疫後趕快振興經濟

赴市議專案報告 盧秀燕再次鞠躬道歉 這次多說了「社會各界」