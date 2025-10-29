最強颶風「梅麗莎」橫掃加勒比海 美軍機紀錄罕見風眼

圖／翻攝自「AF Reserve Hurricane Hunters」臉書

被稱為今年最強颶風的「梅麗莎」，周二凌晨以5級颶風強度、逼近300公里的風速，登陸牙買加南部，打破當地有氣象紀錄的174年來最強風暴紀錄。而梅麗莎在登陸牙買加之前，已經先在加勒比海打轉一段持間，並在海地與多明尼加帶來嚴重災情，這回牙買加全境嚴陣以待。週二一天的強風和豪雨在牙買加多地帶來水災與大量道路、房屋損毀，超過50萬戶停電。梅麗莎在牙買加登陸後，雖然強度略減，周三仍以3級颶風姿態，登陸古巴。面對颶風梅麗莎已在加勒比海地區釀成7死，古巴當局緊急撤離73萬人，防止災情擴大。

牙買加居民：「這不是開玩笑，這次非常嚴重，而且情況會很不一樣。」

讓牙買加居民倍感憂慮，不但自製沙包，還以木板包覆門窗來增強防倍，更為了備妥防災物資，把超市貨架一掃而空的，就是這個當地有氣象紀錄的174年來，規模最大的5級颶風「梅麗莎」(Melissa)。

遠超過1988年登陸牙買加的4級颶風吉爾伯特（Hurricane Gilbert），當時它曾摧毀超過十萬棟房屋，並導致45人死亡。

英國氣候科學家 布里米柯（Chloe Brimicombe）：「這是一場迅速增強的颶風，也是今年全球觀測到最強的風暴。它與普通颶風的動力學特徵略有不同，因為它從較高的海面溫度吸收了大量能量，然後以更高的風速和強降雨的形式釋放出來。」

從美國空軍氣象偵察中隊週一(10月27日)深入梅麗莎風眼所拍攝到的罕見壯觀畫面，包括非常清晰的風眼內部，以及風眼壁雲層向外彎曲的「體育場效應」（stadium effect），都昭示著這回颶風的強度，絕非一般。

牙買加總理 霍尼斯（Andrew Holness）：「我不認為這個地區內的任何基礎設施，能夠抵禦5級颶風的襲擊。威脅非常嚴重。我們一直在祈禱。」

連牙買加總理都坦言，已下跪祈禱，希望全國能撐過這個罕見的風災。之所以會有這麼緊張而恐慌的情緒，是因為梅麗莎在撲向牙買加之前，已經先在加勒比海區域打轉了一段時間。

儘管當時梅麗莎的強度還沒有攀升到5級，但包括海地與多明尼加等國，都已經在梅麗莎帶來的強風豪雨下，出現嚴重的淹水與土石流災情。

多明尼加首都居民vs記者：「水都積在那邊那些建築物裡，到處都堵住了。(這整個區域都淹水嗎？)這裡全都被淹沒。(水位達到什麼程度？)雨下得最大的時候，水位到了這裡。」

海地更是在風雨漸緩之後，留下滿目瘡痍、百廢待舉。不少躲入避難所的民眾陷入斷糧斷水的危機。

海地太子港居民：「我們連生存所需的食物都沒有。再加上匪徒整日槍擊，情況更糟糕--除了死，我們別無選擇。」

至於因為當地幫派暴力而被迫躲入難民帳篷的災民，更是屋漏偏逢連夜雨。

梅麗莎在當地時間周二(10月28日)凌晨，以時速逼近300公里的風力，登陸牙買加南部，導致當地一處小鎮幾乎全境淹沒，超過50萬戶停電。

連100多公里外、位於牙買加東部的首都，在颶風來臨時召開的防災記者會，也突然停電，經由緊急電力供應才恢復。

颶風穿越了整個牙買加帶來超大雨量，部分地區降雨高達70公分甚至一公尺，多條主要道路中斷，醫院、住宅及商業設施均遭重創。紅十字會預估，受災人數可能上看150萬，大約是牙買加全國人口的53%。

受困牙買加美國遊客：「我這輩子都沒經歷過這樣的風。」

受困牙買加美國遊客：「這真是太可怕了。」

受困牙買加美國遊客：「他們告訴每個人都要準備一個應急包，這樣我們所有重要的文件裡都會有應急包。」

為了防災，當局要求2.8萬居住在靠海或低窪地區民眾撤離，進入避難中心，包括不少遊客。

墨西哥旅客：「我們不知道他們會把我們帶到哪裡。我們只知道他們會把我和我的同伴帶到一個安全的地方。」

避難旅客：「這裡是我們躲避風暴的第二個家。這裡人很多。」

但同時，仍有不少牙買加人選擇留守家園，進入避難中心的約有1.5萬人。

梅麗莎在登陸牙買加後雖然減弱到4級，但帶來的強風豪雨仍導致當地大量房屋損毀，當局雖然動用3300萬美元的緊急預算並啟動保險與信貸支援，但在災後滿目瘡痍的情況下，仍需要國際社會提供援助救災。

颶風襲擊牙買加後，繼續撲向古巴。古巴當局為了防止災情況大，已經緊急經撤離73萬人。但梅麗莎在當地時間周三(10月29日)上午，仍以3級颶風姿態，登陸古巴。

CNN記者：「這可能是古巴這一地區多年來，甚至更長時間以來遭遇的最強颶風之一。問題是，當這些狂風襲來時，它們會不會捲起一些老房子的屋頂瓦片，使之變成碎片？有些房子已經有100多年甚至200多年的歷史了，它們能否經受住梅麗莎颶風的摧殘，目前還不得而知。」

梅麗莎在牙買加與加勒比海一帶的肆虐，已經至少帶走7條人命，儘管登陸古巴時強度已減弱，但可能的災情仍不容小覷。

