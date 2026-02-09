最強高中生戀情亮紅燈？女友發文問「為何男人總出軌」 網抓包雙方已互退追蹤

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

被封為「台灣最強高中生」的實況直播主Ray，去年才公開認愛女網紅Angi Yang，但短短才交往約4個月，近日卻傳出疑似感情生變。Angi Yang昨（8）日接連在個人社群平台Threads發文寫下：「為何男人總是會出軌呢？」、「永遠不要相信網路的人設」。短短2句話立刻引發網友熱議，也讓2人感情狀態再度成為焦點。

實況直播主 Ray 去年公開認愛女網紅 Angi Yang，近日因女方社群發文引發戀情生變揣測。（圖／ rayasianboy 、angifuckingyang IG）

年僅19歲的Ray，於2023年赴日本修學旅行期間，意外在街頭巧遇美國知名實況主Kai Cenat，兩人互動片段在網路上瘋傳，讓他一夕爆紅，也正式踏入實況圈。此後Ray人氣持續攀升，不僅成功打進歐美直播圈，IG追蹤數更突破290萬，還曾在實況節目中與NBA球星詹姆斯（LeBron James）同框互動，被網友封為「最多外國人認識的台灣高中生」。

回顧2人戀情，Ray去年10月初曾在IG限時動態曬出與Angi Yang的愛心合照，高調同框的畫面被外界解讀為官宣戀情，也讓這段感情備受關注。不過，隨著Angi Yang近日的發文曝光，不少粉絲開始猜測2人是否已出現裂痕，甚至有眼尖網友發現，Ray與Angi Yang的IG帳號已互相取消追蹤。雙方目前均未針對相關傳聞做出回應。

