最強高中生遭女網紅控訴「言論讓我不舒服！」氣炸反噴：我絕對告你

擁有最強高中生的台灣實況主Ray，無辜遭到女性VTuber質疑言語騷擾。（示意圖／翻攝Pixabay）

擁有最強高中生之稱的台灣實況主Ray（許宸睿），憑藉強大的運氣和豪爽性格，在美國闖出天地，宛如開掛般的人生，更榮獲美國當地舉辦的《2025 The Streamer Awards》最佳實境實況主大獎，且料，卻因為一段簡單的對話互動，遭女性Vtuber（虛擬YouTuber）指控不舒服，氣得Ray狂飆髒話「我到底做錯了什麼？」

Ray幾天前成功奪下「2025 The Streamer Awards」的獲頒「Best Reality Streamer（最佳實境實況主）」大獎，創下台灣史上第一人的創舉。而在典禮上，Ray與好友Rakai遇到了女VTuber鐵鼠，並主動向前搭話，聊著聊著鐵鼠也大方表示，「你可以問我任何問題！」

接著Ray好奇詢問：「你在現實生活中是長什麼樣子？」鐵鼠則說自己很醜，所以才會跑去當VTuber。Rakai接著問，「所以你是黑人還是白人？」鐵鼠則回答來自波多黎各。而這段互動也透過直播全程放送，雙方當下氣氛熱絡，從未顯示有任何的不愉快。

怎料，鐵鼠事後卻在直播中控訴Ray，當天對話讓她很不舒服，甚至害怕到發抖。消息在社群X上瘋傳後，讓Ray無奈成為眾矢之的，主動道歉後，他仍不滿地開直播反問，「我到底做了什麼？」納悶明明只是一場簡單的社交寒暄，卻會變成爭議，而且還要自己先道歉。只見Ray情緒激動一度失控，更強調如果有律師的話，一定會提出告訴，「但我沒有！」

相關事件曝光後，網路上的風向一夕倒戈，大家紛紛站出來力挺Ray沒有做錯，「一般對話有什麼好不舒服的我請問？」、「Ray這波燒的莫名其妙」、「鐵鼠只是玻璃心而已」、「女拳自助餐」、「氣到中文回到原本水準了」、「只能說那個vtuber沒講錯，的確很醜，但醜的是行為，自己要說可以問想問的問題，然後問了又不開心」、「遇到綠茶雙面人」。

