「最強高中生」分手辣模女友？Ray爆「感情不忠」證實2人已退追好友

娛樂中心／綜合報導

最強高中生Ray爆出與模特女友 Angi Yang 感情生變。（圖／翻攝自IG）

被封為「最強高中生」、「最強外交官」的實況主Ray，去年傳出與19歲華裔模特兒兼網紅Angi Yang透過IG公開戀情，甜蜜互動一度掀起話題，還讓不少網友笑稱「Ray生我夢」。怎料，這段交往約4個月的感情，近日卻疑似爆出變數。Angi Yang突然爆出多則情緒性字眼的貼文，也讓外界揣測兩人關係是否生變。

擁有33萬粉絲的Angi Yang，8日突然於Threads連發多則貼文，先以簡體字寫下情緒性髒話，隨後刻意改用繁體字發文表示「靠杯，好熱鬧啊」，接著更直言：「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」。語氣明顯低落，也似乎矛頭指向Ray。

Angi Yang在Threads上多則貼文連發，其中兩則刻意用繁體字，不少網友懷疑是不是Ray在惡作劇。（圖／翻攝自Threads @angifuckingyang）

相關貼文迅速累積超過6萬瀏覽，引發網友湧入留言討論。眼尖網友也發現到，Ray與Angi Yang在IG上已互相取消追蹤，雙方帳號皆無法搜尋到彼此，更讓人質疑是否兩人出現裂痕。然而也有網友質疑，Angi Yang的貼文先用簡體字、後轉繁體字，「是不是Ray拿手機惡作劇？」底下留言區出現「Ray別鬧了」、「兩個人的IG真的都取消追蹤了」、「不要讓人失望」等聲音。

Ray 與 Angi Yang 已在社群平台上互退追蹤，帳號皆無法搜尋到彼此。（圖／翻攝自 IG）

面對外界追問，Angi Yang隨後再度發文表示：「現在談戀愛，忠誠好像變成什麼了不起的品質，可是這不是最基本的嗎？？？？？？？？？」當有網友質疑，是否是因Ray在直播中向夜店女生索取電話感到不滿時，她進一步回應：「我只是說了影響最小的事 我不想全部攤開說，會很難看。」這番話讓整起事件更加撲朔迷離。

