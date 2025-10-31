「最強高中生」宣布引退！Ray退直播圈喊轉當牙醫

〔記者林欣穎／台北報導〕有「台灣最強高中生」之稱的19歲Ray在歐美擁有高知名度，與直播之王Kai Cenat在美國發展實況事業，在IG擁有259萬粉絲訂閱，不過近日他突然在Twitch宣布，要從實況界退休，決定要「回歸本行」引發網友討論。

Ray前陣子才剛與adidas簽約成為品牌長期合作的網紅，不過近期他在直播中宣布，這將是他最後一次開台，並說過去的一年很美好，但他認為自己是時候成為一名牙醫了。

Ray說接下來他打算在美國亞特蘭大開設屬於自己的牙醫診所，想要專注在真正想做的事情上，所以才決定退休，Ray也在直播開玩笑表示：「就算失敗也沒關係啦，Fanum說如果我的牙醫事業倒了，他會給我AMP收益的1%。」而在他宣布引退後，許多粉絲紛紛表達不捨，也有人猜測會不會是Ray在做效果，但還是送上祝福希望他轉型成功。

