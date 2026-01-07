「最強高中生」宣布買第2輛車！現金全款近千萬藍寶堅尼

Ray宣布買第2輛車，現金全額近百萬藍寶堅尼。（圖／IG@rayasianboy_）

「台灣最強高中生」、實況主Ray現在多在美國生活，大膽敢言的作風吸引許多粉絲關注，去（2025）年12月還獲得最佳實境實況主獎項。而他去(2025)年買下人生第一輛車「Toyota GR Supra」，近日再入手1輛車，且自豪透露「現金全款」付清，結果竟是價值30萬美元（約新台幣945萬元）的藍寶堅尼旅跑車Urus，立刻掀起討論。

Ray 6日在個人YouTube頻道上傳新影片，公開自己買新車的過程，只見他先到車商賞車，並相中一輛2022年式的灰黑色藍寶堅尼Urus，一看到新車的實體就難掩興奮心情，不斷從車前、車後端詳細節，還透露曾被問夢想車款是什麼？他就直接回覆是藍寶堅尼，「我現在終於有我的Lam，我自己的，我的名字」。

廣告 廣告

Ray公開買新車過程。（圖／IG@rayasianboy_）

接著他迅速完成簽約流程，順利獲得這輛夢想車，也強調自己是現金30萬美元全額付款，更半開玩笑說：「看吧，關於『抱大腿』這件事，它真的可以讓你在人生走很遠，看看我為什麼要這麼做」，同時感謝提攜他、帶他到美國發展的實況主前輩Kai，「Shout out to Kai」，讓他在20歲之際可以完成這個夢想。

影片曝光後，不到24小時就吸引14萬人朝聖，許多網友紛紛留言表示恭喜，「多虧了Kai，讓Ray有了第二台車」、「非常恭喜，夢想成真」、「太棒了，你值得擁有，你一直都很努力」、「Ray一直在突破紀錄」、「我記得Ray第一次到美國，Kai就是開藍寶堅尼，Ray當時激動不已，現在終於自己擁有一輛」。

更多中時新聞網報導

韓國影帝安聖基辭世 李政宰鄭雨盛抬棺送別

管罄嫁倪安東3年做人成功 許鈞鈞升格人妻

兩歲半愛子像吳宗憲吳姍儒笑撇懷3寶