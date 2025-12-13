「最強高中生」才奪大獎！遭女網紅指冒犯「不舒服」Ray怒飆髒話：Ｘ你

娛樂中心／綜合報導

「最強高中生」實況主 Ray在美國奪下2025最佳實境直播主。（圖／翻攝自X平台 @adidas Basketball）

被封為台灣「最強高中生」的實況主Ray在美闖出名號，於美國舉辦的《2025 The Streamer Awards》寫下台灣直播圈新里程碑，勇奪「Best Reality Streamer（最佳實境直播主）」大獎，成為史上第一位獲得該獎項的台灣人，怎料當天開心慶祝時延燒出爭議，竟遭女Vtuber（虛擬實況主）給炎上，事後Ray氣到直播中情緒失控，狂飆髒話當眾喊提告！在社群掀起熱議話題。

Ray在休息區主動與Ironmouse打招呼聊天。（圖／翻攝自X平台）

事件起因發生在頒獎典禮前的互動場合，Ray 與Rakai 主動向知名女VTuber鐵鼠 （Ironmouse）打招呼，雙方一開始只是閒聊近況。鐵鼠主動表示「你可以問我任何問題」，Ray 隨口問了「你現實生活中長什麼樣子」，鐵鼠則以自嘲方式回應「自己很醜，所以才選擇當 VTuber」，Rakai 接著問她「你是黑人還是白人？」，鐵鼠則回 : 「我來自波多黎各」當下對話氣氛熱絡並未顯得不愉快。

Ray事後直播先是認真道歉，接著暴怒氣到用中文直飆髒話。（圖／翻攝自X平台）

Ray氣到用手大力槌桌子。（圖／翻攝自X平台）

然而幾天後，鐵鼠卻在直播中表示，這段談話讓她感到相當不舒服，讓她感到害怕發抖，相關片段被剪輯後在X（前 Twitter）迅速擴散，輿論矛頭也轉向Ray。事後Ray主動向對方道歉，「如果有任何讓你不舒服，我對妳道歉。」不過昨（12）日在直播中坦言自己相當困惑，不解只是一般社交寒暄，為何會演變成爭議，不懂自己為何道歉，最後情緒一度失控氣到氣到槌桌子，用中文激烈宣洩不滿，「他X的，我他X的到底做了什麼事情…他X的那個死婊子，我現在只能講中文，那個女生讓我頭痛阿…我有律師我絕對會告你！」

對此，不少網友與實況圈觀眾分析，認為爭議核心其實來自「文化差異」，有長期關注VTuber的網友指出，「Ray本身沒有看Vtuber所以不知道，是大部分的V對露臉很反感又玻璃心，因為認為自己長得醜所以只能不露臉+聲卡」、「很多人沒有看Vtuber的習慣就不知道！」、「詢問虛擬角色真實外貌在VTuber圈被視為高度禁忌」，不過也有大量網友替Ray 緩頰，指出他本身並未接觸VTuber文化，並非惡意冒犯，而當下也曾允許提問，雙方存在認知落差，整件事情卻鬧得沸沸揚揚。

