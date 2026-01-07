「最強高中生」買藍寶堅尼！944萬「現金1次付清」

娛樂中心／李筱舲報導



被譽為「台灣最強高中生」的旅美實況主Ray，近日在社群平台公開自己在美國正式購入人生第二輛座駕。年僅 20 歲的他，竟以全額現金的方式購入價值不菲的藍寶堅尼（Lamborghini）Urus豪華跑旅。在交車當日，Ray還特別用影片記錄下這段圓夢的過程。消息曝光後，讓外界驚嘆Ray的財力，也在社群上掀起熱議。





Ray昨（6）日在他的YouTube頻道《RayAsianBoy Live》公開這段圓夢購車紀錄片。（圖／翻攝自Youtube頻道《RayAsianBoy Live》）

自2024年在美國開啟實況事業以來，Ray的人氣與商業價值持續飆升。繼去年4月購入首輛愛車Toyota GR Supra後，他的事業版圖更跨足NBA球星合作與個人服飾品牌。昨（6）日，Ray在他的YouTube頻道《RayAsianBoy Live》公開這段圓夢購車紀錄片，他在影片中坦言，藍寶堅尼一直是他心目中的夢想。而 Ray最後選擇了2022年式黑色Urus，他表示第一眼就被車頭設計與前置鏡頭吸引，隨後在銷售人員陪同下迅速完成簽約。

年僅20歲就圓夢的Ray，也在IG上分享購車的喜悅（圖／翻攝自IG ＠rayasianboy_）

這輛豪華跑旅以約30萬美元（約新台幣944萬元）成交，且全額採現金付清。對於20歲就能達成人生里程碑，Ray也在影片中自嘲說：「看吧，關於抱大腿這件事，真的能讓人生走很遠。」Ray在美國不僅成功與各界大咖合作，更在去年12月的美國實況主大獎中奪得「最佳實境實況主」，成為台灣史上第一位獲此殊榮的實況主。Ray正持續擴大他在美國的影響力，此次高調開箱夢幻名車，也再次證明了他在實況領域的非凡吸金實力。

