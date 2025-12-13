「最強高中生」遭女網紅點名冒犯行為！Ray直播回應了...

娛樂中心／吳宜庭報導



「最強高中生」Ray近日在美國舉辦的《2025 The Streamer Awards》中，奪下「Best Reality Streamer（最佳實境直播主）」大獎，成為首位獲此殊榮的台灣人。然而，頒獎典禮的一段互動卻意外掀起爭議。





「最強高中生」才奪大獎就出事！女網紅認被冒犯「害怕到發抖」Ray直播開嗆：Ｘ你

Ray(左)在頒獎典禮現場透過平板與歐美VTuber天后Ironmouse互動，事後Ironmouse表示，該段交流令她感到強烈不適，甚至緊張到全身發抖。（圖／翻攝自X）

廣告 廣告

當時Ray與好友Rakai在現場與透過平板連線出席的歐美VTuber天后Ironmouse（鐵鼠）寒暄聊天，Ironmouse主動表示「你可以問我任何問題」，Ray隨口詢問對方「現實生活中長什麼樣子」，Ironmouse自嘲表示「很醜，所以我才當VTuber」，隨後Rakai也詢問其族裔背景，對話當下氣氛看似自然，並未出現明顯衝突。

「最強高中生」才奪大獎就出事！女網紅認被冒犯「害怕到發抖」Ray直播開嗆：Ｘ你

Ray向Ironmouse道歉，表示「若有讓妳不舒服，我很抱歉」。（圖／翻攝自X）

沒想到Ironmouse事後卻在個人直播中罕見動怒，直言這段互動讓她感到相當不舒服，甚至害怕到發抖。她指出，自己身為VTuber，真實外貌身分一向是高度隱私，加上長期因嚴重免疫缺陷疾病（CVID）臥病在床，對相關話題格外敏感，認為Ray與Rakai的提問已踩到VTuber圈的重大禁忌。相關直播片段被剪輯後在X迅速擴散，引發歐美與亞洲社群廣泛討論。





面對指控，Ray向Ironmouse道歉，表示「若有讓妳不舒服，我很抱歉」，但也在直播中坦言感到困惑，認為只是一般社交寒暄，情緒還一度失控，甚至脫口提及不排除尋求法律途徑，「我有律師我絕對會告你！」。事件曝光後，網路上出現兩極反應，有VTuber圈觀眾指出詢問真實外貌在該文化中屬禁忌；也有不少實況圈與粉絲替Ray緩頰，認為其並非惡意，而是對VTuber文化不熟所致。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：「最強高中生」才奪大獎就出事！女網紅認被冒犯「害怕到發抖」Ray直播開嗆爆粗口

更多民視新聞報導

許光漢任韓國金唱片頒獎嘉賓 喜喊有學韓文

納豆愛妻「3個月孕肚」曝光 瑜伽褲洩「真實起伏」！

昔遭Keanna告侵害配偶權！謝和弦辣妻抖心聲：丈夫不共享

