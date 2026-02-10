「最強高中生」Ray分手辣模女友？Angi放話了：別在我頁面提到他名字！

娛樂中心／綜合報導

最強高中生Ray爆出與模特女友 Angi Yang 感情生變。（圖／翻攝自IG）

被封為「最強高中生」、「最強外交官」的實況主Ray，去年傳出與19歲華裔模特兒兼網紅Angi Yang透過IG公開戀情，甜蜜互動一度掀起話題，還讓不少網友笑稱「Ray生我夢」。怎料，這段交往約4個月的感情，近日卻疑似爆出變數。Angi Yang突然爆出多則情緒性字眼的貼文，Angi Yang更放話「別在我頁面提到他名字！」

擁有33萬粉絲的Angi Yang，8日突然於Threads連發多則貼文，先以簡體字寫下情緒性髒話，隨後刻意改用繁體字發文表示「靠杯，好熱鬧啊」，接著更直言：「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」。語氣明顯低落，也似乎矛頭指向Ray。

Angi Yang在Threads上多則貼文連發，其中兩則刻意用繁體字，不少網友懷疑是不是Ray在惡作劇。（圖／翻攝自Threads @angifuckingyang）

Angi Yang直接以英文放話不想看到Ray的名字在版面上。（圖／翻攝自Threads @angifuckingyang）

隨後發文表示：「現在談戀愛，忠誠好像變成什麼了不起的品質，可是這不是最基本的嗎？？？？？？？？？」網友質疑是否是因Ray在直播中向夜店女生索取電話感到不滿時，她進一步回應：「我只是說了影響最小的事 我不想全部攤開說，會很難看。」有網友在 Angi Yang 貼文底下留言回覆「Ray 跟 Angi Yang 分手了」，Angi Yang直接用英文放話「請幫我個忙，停止我頁面上提到 Ray 這個名字了，這是我最不想看見。」似乎更加印證了兩人感情生變的事實。

