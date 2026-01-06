「最強高中生」Ray太狂！千萬現金付清買藍寶堅尼 交車過程全曝光

記者蔡維歆／台北報導

Ray正式公開自己在美國購入人生第二輛車。（圖／翻攝自IG）

台灣最強高中生、現於美國發展的實況主Ray，6日透過社群正式公開自己在美國購入人生第二輛車，年僅20歲便以現金全額買下藍寶堅尼Lamborghini Urus跑旅車，圓夢過程曝光後，引發粉絲熱烈討論。



2024年Ray開始在美國經營自己的實況主事業，人氣與身價都不斷攀漲，去年4月他買了人生第一輛車「Toyota GR Supra」。之後Ray頻繁與NBA球星合作拍片，也創立個人服飾品牌，近期他低調買車，僅身旁好友知道，直到今天才公開。

「最強高中生」實況主 Ray在美國奪下2025最佳實境直播主，成為台灣史上第一人（圖／翻攝自X）

如今Ray在紀錄片中分享選車過程，與友人前往美國車商賞車後，最終選定2022年式黑色Lamborghini Urus。他表示，第一眼就被車頭設計與前置鏡頭吸引，直言藍寶堅尼一直是自己的夢想車款，隨後便在銷售人員陪同下完成簽約。Ray也透露，這輛車是以約30萬美元、約新台幣944萬的價格付現購入，他更幽默的說：「看吧，關於抱大腿這件事，真的能讓人生走很遠。」

