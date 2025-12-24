「最強高中生」Ray恩人出事了！Kai Cenat親認心理崩潰 宣布暫退直播圈

娛樂中心／綜合報導

全球知名實況主「Kai Cenat」是「台灣最強高中生」Ray的恩人。（圖／翻攝自Ray IG）

被稱為「最強高中生」Ray的恩人，同時也是全球最具影響力的實況主之一Kai Cenat，堪稱是無數年輕創作者心中的精神指標，然而如今他坦承自己的脆弱，認了目前心理狀態出了問題，選擇主動慢下腳步，暫時退出實況直播圈。

日前剛滿24歲的Kai，近日於社群平台釋出一段影片，首度正面談及近幾個月的心理狀態。他回顧自己這一年近乎瘋狂的工作節奏，最極端時曾連續實況長達九個月，幾乎全天候開播，拚到身心嚴重透支。也坦言，這樣的生活讓他逐漸失去平衡，也讓內心壓力不斷累積，甚至開始懷疑自己是否配得上如今的成就。

Kai Cenat坦言自己身心嚴重透支。（圖／翻攝自IG @kaicenat）

Kai 形容，自己正面臨類似一種「冒牌者症候群」（Impostor Syndrome）是一種心理症狀，該症狀是表面上看似站在高峰，內心卻不斷出現不安與自我否定。他渴望跳脫單一的實況主身分，嘗試更多不同形式的創作，但每跨出一步，都伴隨著恐懼與掙扎。這些情緒長期壓抑後，對他的心理健康造成不小影響。

Kai Cenat坦言自己身心嚴重透支。（圖／翻攝自IG @kaicenat）

因此，Kai宣布將暫時放慢步調，選擇短暫離開高強度的實況生活，專心整理狀態、重新找回內心穩定。他直言，自己舉辦多次的馬拉松直播計畫，未來將不再以同樣方式進行，這也是為了保護自己，能走得更長遠。

