「最強高中生」Ray爆出軌？33萬火辣網紅女友心碎飆粗口：永遠別相信網路人設

被封為「台灣最強高中生」的知名實況主Ray，憑藉與美國傳奇直播主Kai Cenat的深厚交情在歐美圈爆紅。去年10月他大方認愛擁有 33 萬粉絲的華裔網紅Angi Yang，沒想到交往僅短短4個月，Angi近日卻在Threads連續發出多則負面貼文，直指「男人為什麼總會出軌」，引發外界瘋傳兩人感情生變。

Angi深夜繁中發文「男人為何總偷吃」 網疑戀情告吹

Angi Yang日前在Threads頻繁發文，先是簡短爆粗口陸續寫下：「媽的」、「？」，8日更一改平時用英文發文的習慣，以繁體中文接連發問：「為什麼男人總是會出軌呢？」、「永遠不要相信網路的人設」、「下輩子不想做白羊座了」一字一句顯得相當心碎。有眼尖網友發現，Ray與Angi雙方的IG帳號目前已處於互相取消追蹤的狀態，讓分手傳聞甚囂塵上。

Angi Yang頻繁發文。翻攝threads＠angifuckingyang

目前相關貼文已累積超過6萬人次瀏覽，網路討論聲浪沸騰，由於Angi的貼文在簡、繁體文字間切換，也有部分網友抱持懷疑態度，猜測是否為帳號遭盜用，或是Ray拿女友手機開玩笑惡作劇；但多數網友認為取消追蹤是關鍵信號，截至目前為止，Ray與Angi皆沒有對感情現況做出進一步正式回應。

回顧Ray的成名之路，他原本只是一名高中生，因為在日本超商前與直播巨頭Kai Cenat交流而結緣，隨後受邀至美國參與直播活動，直率反應讓他迅速成為實況圈紅人，Kai更曾特地飛往台灣參加Ray的高中畢業典禮，讓他被台灣網民封為「最強外交官」。



