「最強高中生」Ray超狂！直接全款拿下藍寶堅尼Urus

現年20歲的台灣實況主Ray，1月6日正式公開自己在美國購入人生第二輛車的消息。這輛新座駕是要價約30萬美元，相當於新台幣945萬元的藍寶堅尼Lamborghini Urus跑旅車，且全數以現金付清。

Ray自2024年赴美發展實況主事業，短短一年間人氣與身價同步攀升。去年4月，他先購入人生第一輛車Toyota GR Supra，價值約200萬台幣。

之後頻繁與NBA球星合作拍片，同時創立個人服飾品牌RUEI，事業版圖持續擴大。根據Ray分享的選車過程，他與友人一同前往美國車商賞車，最終選定2022年式黑色Lamborghini Urus。

Ray表示，第一眼就被車頭設計與前置鏡頭吸引，加上藍寶堅尼一直是心中的夢想車款，於是當場完成簽約。他透露選擇Urus除了外型與性能，也考量到實用性與節稅因素。

他透露，自己首次到美國時，正是由Kai駕駛同款Urus親自接機，如今相隔一年，自己也成功入手同款車型。近期Ray的好友曾在直播中意外爆料他已低調買車，但Ray始終未正面回應，直到6日才正式公開。這項消息曝光後立刻引發網友熱議，粉絲視為象徵成長與傳承的重要里程碑。

