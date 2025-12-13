最強高中生Ray奪實況獎卻遭Ironmouse指控！被指「互動不舒服」本人氣到用中文回應

由於與國外知名實況主 Kai Cenat 結識，迅速從一位普通高中生而爆紅，踏上實況之路的台灣最強高中生 Ray 在近日實況界全球獎項 The Streamer Awards 2025 上成功收下最佳實境實況主獎項，成為史上第一位獲此殊榮的台灣人。不過，在頒獎典禮上他與波多黎各 Vtuber 「鐵鼠 Ironmouse」的互動卻意外掀起熱議，因為 Ironmouse 事後指控 Ray 跟他的對話讓她不舒服，問了最蠢的問題。但事實上是 Ironmouse 當時主動與 Ray 說可以問任何問題的，而 Ray 事後也丈二金剛摸不著頭腦的表示，自己真的不知道做錯了什麼。

（圖源：Ray / Ironmouse實況，編輯合成）

在日前的 The Streamer Awards 2025 頒獎典禮上，拿下最佳實境實況主獎項的台灣最強高中生 Ray 也親自出席，而後在會場碰到了另一位放在平板內出席，Twitch 上訂閱數突破 31 萬的波多黎各 Vtuber Ironmouse，雙方在當時也進行了交流，Ironmouse 也非常大方的跟 Ray 說可以問任何問題。而後，Ray 就問說 Ironmouse 在現實世界中的長相，Ironmouse 也笑稱自己長得不好看所以才來做 Vtuber，以虛擬形象與大家見面，並且也表示，自己就是正港的波多黎各人。

沒想到，事後 Ironmouse 開直播時表示，這場交談對她來說其實並不愉快，直言 Ray 一行人問了「最蠢的問題」，整個過程中也讓她 100% 感到不舒服，實際上在交流過程中她也在發抖，也表示由於自己想讓交流當下的氣氛很舒服，因此也盡力的展現出自己的禮貌了。

Ray 在知道這件事後也表示，如果那時候他們真的讓 Ironmouse 感到不舒服了，那他非常願意跟對方道歉，不過他也表示自己並沒有任何冒犯、亂提問的想法，就只想要一般的交流而已，Ray 也無奈到連中文都飆出來的表示：「我什麼都沒做...」，而國外知名實況主 xQc 在看到這個片段後也談及，對於透過平板出席的 Ironmouse 來說，「如果當下感到不舒服大可以假裝斷線就好了。」，而許多網友也都力挺 Ray 表示，Ironmouse 似乎是「越想越不對勁」：「自己說可以問的」、「叫人家問問了又生氣」、「真問了又說被冒犯」