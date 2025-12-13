最強高中生Ray奪實況獎卻遭Ironmouse指控！被指「互動不舒服」本人氣到用中文回應
由於與國外知名實況主 Kai Cenat 結識，迅速從一位普通高中生而爆紅，踏上實況之路的台灣最強高中生 Ray 在近日實況界全球獎項 The Streamer Awards 2025 上成功收下最佳實境實況主獎項，成為史上第一位獲此殊榮的台灣人。不過，在頒獎典禮上他與波多黎各 Vtuber 「鐵鼠 Ironmouse」的互動卻意外掀起熱議，因為 Ironmouse 事後指控 Ray 跟他的對話讓她不舒服，問了最蠢的問題。但事實上是 Ironmouse 當時主動與 Ray 說可以問任何問題的，而 Ray 事後也丈二金剛摸不著頭腦的表示，自己真的不知道做錯了什麼。
在日前的 The Streamer Awards 2025 頒獎典禮上，拿下最佳實境實況主獎項的台灣最強高中生 Ray 也親自出席，而後在會場碰到了另一位放在平板內出席，Twitch 上訂閱數突破 31 萬的波多黎各 Vtuber Ironmouse，雙方在當時也進行了交流，Ironmouse 也非常大方的跟 Ray 說可以問任何問題。而後，Ray 就問說 Ironmouse 在現實世界中的長相，Ironmouse 也笑稱自己長得不好看所以才來做 Vtuber，以虛擬形象與大家見面，並且也表示，自己就是正港的波多黎各人。
沒想到，事後 Ironmouse 開直播時表示，這場交談對她來說其實並不愉快，直言 Ray 一行人問了「最蠢的問題」，整個過程中也讓她 100% 感到不舒服，實際上在交流過程中她也在發抖，也表示由於自己想讓交流當下的氣氛很舒服，因此也盡力的展現出自己的禮貌了。
Ray 在知道這件事後也表示，如果那時候他們真的讓 Ironmouse 感到不舒服了，那他非常願意跟對方道歉，不過他也表示自己並沒有任何冒犯、亂提問的想法，就只想要一般的交流而已，Ray 也無奈到連中文都飆出來的表示：「我什麼都沒做...」，而國外知名實況主 xQc 在看到這個片段後也談及，對於透過平板出席的 Ironmouse 來說，「如果當下感到不舒服大可以假裝斷線就好了。」，而許多網友也都力挺 Ray 表示，Ironmouse 似乎是「越想越不對勁」：「自己說可以問的」、「叫人家問問了又生氣」、「真問了又說被冒犯」
