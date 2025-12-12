最強高中生Ray獲國際大獎破紀錄！直播高喊「我的國家」：台灣為我撐腰

台灣最強高中生Ray榮獲國際大獎。圖／翻攝自X

「台灣最強高中生」Ray再創高峰，在美國舉辦的《2025 The Streamer Awards》一舉拿下「Best Reality Streamer（最佳實境直播主）」大獎，創下台灣第一人紀錄，他除了在台上激動感謝Kai Cenat，事後直播上也高喊「台灣是我的國家」、「台灣為我撐腰」，引起熱議。

《2025 The Streamer Awards》頒獎典禮6日在洛杉磯威爾頓劇院（The Wiltern Theatre）舉行，其中「台灣最強高中生」Ray擊敗FaZe Adapt、Deshae Frost等人脫穎而出，勇奪「最佳實境直播主」獎項，打破台灣紀錄。

官方IG也發文祝賀，讚許Ray的直播內容完美穿插在現實與電腦之間，讓人感到驚艷。

最強高中生Ray獲國際大獎。圖／翻攝自thestreamerawards IG

Ray上台發表得獎感言時激動表示，感謝團隊成員，以及一手提拔他的實況主Kai Cenat，高喊「GOD DID」，並表示自己會在直播平台上繼續努力，不讓所有人失望，台下響起熱烈掌聲。

最強高中生Ray獲國際大獎。圖／翻攝自adidas Basketball X

獲獎後，Ray開直播與粉絲分享喜悅，他也和媽媽視訊，秀出金光閃閃獎盃，Ray的媽媽先是用中文回應「很帥喔」，接著也應Ray的要求，興奮喊出「Ray you did it」，兩人真誠互動讓粉絲們感到欣慰。最後Ray還說道「我等一下打給妳」，滿滿台味也讓網友笑翻。

Ray也感性說道，「我背後有台灣當靠山，我有著台灣的血液，我有台灣撐腰，我知道，他們都為我投票，Shout out to台灣（向台灣感謝、致敬）」，稱台灣就是「我的國家」，喊話網友們在留言區刷一排「W TAIWAN」，瞬間成為一場台灣盛會。

台灣最強高中生Ray在直播上分享得獎喜悅。圖／翻攝自X

據悉，The Streamer Awards自2022年創辦以來，被視為全球實況圈年度盛事之一，入選資格必須先由觀眾提名，接著經過官方評審篩選，以70%網路投票、30%評審投票決定最終贏家。



