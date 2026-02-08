最強高中生Ray疑劈腿！女友繁中發文：為何總會出軌？

娛樂中心／綜合報導



被網友封為「台灣最強高中生」的台灣直播主Ray，因機緣認識美國知名實況主Kai Cenat，如今已成為歐美直播圈炙手可熱的網路紅人，日前更是認愛19歲華裔模特兒兼網紅Angi Yang。不料，Angi Yang近日卻無預警透過Threads連發6篇文，感嘆「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」，相關貼文曝光後，立刻引發全網熱議，驚喊「Ray別鬧」、「發瘋啦Ray」。





Ray（右）日前認愛19歲華裔模特兒兼網紅Angi Yang（左）。（圖／翻攝自IG@rayasianboy_）





戀情曝光僅4月！Ray女友連發多文疑情變





Ray女友Angi Yang在IG有著高達33萬人追蹤，去年10月2人才一同透過IG限動放閃，不料戀情僅曝光短短4個月，感情就疑似生變！Angi Yang近日在Threads上連發多篇貼文，先是以簡體字發布「Ｘ的」，之後又以繁體字寫下Ｘ杯，好熱鬧啊」，8日稍早又再度寫下「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」。

Ray女友連發多篇貼文，2人疑似情變。（圖／翻攝自 Threads ＠angifuckingyang）





網友酸「再漂亮也會膨脹」 嘆Ray不知幸運





相關貼文曝光後，已累積超過4.5萬人朝聖，驚喊「Ray別鬧」、「發瘋啦Ray」、「協助揭穿人設」、「Ray！！你怎麼這樣」、「夠了喔不要搞」、「Ray到底是出軌？還是出櫃？」、「Ray你怎麼會出軌」、「火車都會出軌了 何況是人」、「男生談的女朋友真的不管多漂亮、多辣，他只會有膨脹的想法，覺得自己好厲害，而不是看看自己多普通、多幸運」。

相關貼文曝光後，引發討論。（圖／翻攝自 Threads ＠angifuckingyang）





字體切換露馬腳？網疑Ray拿手機「自己發文」





值得一提的是，也有網友注意到這些貼文起初是以簡體字發表，之後又以繁體字發布，因此懷疑後面的貼文根本是Ray本人自己發布，「溫馨提示，繁體」、「Ray在亂打字？」、「女生也不要隨便把手機給男朋友」、「Ray不要再用別人帳號亂發文」、「好鬧，這一定是Ray打的」。





不少網友懷疑後面的貼文根本是Ray本人自己發布。（圖／翻攝自 Threads ＠rayasianboy_）





